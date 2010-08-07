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KAYSERİ VE YOZGAT'TA PKK OPERASYONU KAYSERİ (A.A)

07 Ağustos 2010 18:13

-KAYSERİ VE YOZGAT'TA PKK OPERASYONU KAYSERİ (A.A) - 08.07.2010 - Bir çobanın, Kayseri Yozgat il sınırında yer alan Çat ormanlarında silahlı 2 kişi gördüğünü belirtmesi üzerine, bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarındaki Çat Ormanları bölgesinde önceki gün bir çobanın karşılaştığı şüpheli, çobandan Kayseri'ye en kestirme dağ yolunu tarif etmesini istedi. Daha sonra durumu jandarmaya bildiren çobanın, üzerinde tabanca ve Kalaşnikof silah bulunan kişinin, bölgede gözcülük yapan ikinci bir kişiyle Kürtçe olarak konuştuğunu ifade etmesi üzerine bölgeye Kayseri ve Yozgat'tan jandarma ekipleri gönderildi. Yetkililer, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi ile Kayseri'nin Özvatan ve Felahiye ilçeleri arasındaki arazide arama çalışmalarının sürdüğünü, PKK'lı terörist olabileceği düşünülen 2 kişinin, Çorum veya Tokat illerinden gelmiş olabilecekleri ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti.

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