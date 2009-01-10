Kayseri ve Antalya güldü



Fortis Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı başladı. A Grubu'nda Antalyaspor deplasmanda Gaziantep BB'yi 3-0 mağlup ederken, B Grubu'nda Kayserispor da rakip sahada Ankaraspor'u 2-0'lık sonuçla geçti.





Fortis Türkiye Kupası'nda 4. hafta karşılaşmaları 2 maçla başladı.



A Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor, 12. dakikada Ali Zitouni, 24. dakikada Mustafa Özkan ve 59. dakikada Ahmet Kuru'nun golleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Gaziantep BB puanla tanışmayı başaramazken, Antalyaspor puanını 4'e yükseltti.



B Grubu mücadelesinde ise Ankaraspor, Turkcell Süper Lig'in güçlü takımlarından Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 24. dakikada Mehmet Topuz ve 60. dakikada Cangele'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, başkent ekibi 4 puanda kaldı.



Günün son maçında ise, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş, saat 19.00'da Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak.

