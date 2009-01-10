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Spor

Kayseri ve Antalya güldü

Fortis Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı başladı. Kayserispor ve Anlatyaspor 3 puana kolay ulaştı

10 Ocak 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı başladı. A Grubu'nda Antalyaspor deplasmanda Gaziantep BB'yi 3-0 mağlup ederken, B Grubu'nda Kayserispor da rakip sahada Ankaraspor'u 2-0'lık sonuçla geçti.


Fortis Türkiye Kupası'nda 4. hafta karşılaşmaları 2 maçla başladı.

A Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor, 12. dakikada Ali Zitouni, 24. dakikada Mustafa Özkan ve 59. dakikada Ahmet Kuru'nun golleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Gaziantep BB puanla tanışmayı başaramazken, Antalyaspor puanını 4'e yükseltti.

B Grubu mücadelesinde ise Ankaraspor, Turkcell Süper Lig'in güçlü takımlarından Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 24. dakikada Mehmet Topuz ve 60. dakikada Cangele'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, başkent ekibi 4 puanda kaldı.

Günün son maçında ise, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş, saat 19.00'da Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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