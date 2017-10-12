Kayseri ve Adana'da FETÖ operasyonu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve Adana\'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 26 kişiye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Biri Adana\'da olmak üzere 13 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan \'Şafak Operasyonu\'nda FETÖ üyesi oldukları ve örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, stajyer avukat, dershane öğretmeni, kamyoncu, işçi, üniversite öğrencisi ve ev hanımından oluşan Kayseri\'de 25 zanlı ve Adana \'da da 1 zanlı olmak üzere 26 kişi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda evlerinde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı. 13 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilirken, şüphelilerin evlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu. Sorgu öncesi sağlık kontrolüne getirilen FETÖ/PDY şüphelilerinin bir bölümü Adli Tıp önünde bulunan gazetecilere hakaret edip saldırmak istedi.



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