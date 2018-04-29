Kayseri Valisi Süleyman Kamçı: CHP'nin yürüyüşüne saldırı istihbaratı aldık, 6 kişi gözaltında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığı yaptıkları ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, kentten araç kiralayan bir kişinin yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı yönünde bir bilgi aldıklarını ve bu istihbarat üzerine başlatılan operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kamçı, kiralanan araçta AKP bayrağı olduğunu belirtip şüphelilerin "provokasyon amaçlı bir eylem hazırlığında olduklarını" ifade etti.

Kayseri Emniyet Müdürüğü'nün çalışması ve istihbaratıyla şüphelinin iletişimde olduğu kişilerin de gözaltına alındığını kaydeden Vali Kamçı, "Başarılı bir çalışmayla provokatif eylem gerçekleşmeden önlenmiş oldu" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara'dan İstanbul Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. Yürüyüşün Pazar günü İstanbul'da tamamlanması planlanıyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Adalet Yürüyüşü Kocaeli'nin Körfez-Dilovası etabındayken gelen saldırı ihbarı üzerine, karayolunun İstanbul yönü trafiğine kapatıldığını aktardı.

Saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle takibe alınan siyah renkli minibüs emniyet birimleri tarafından Kocaeli'nin Kartaltepe ilçesinde durduruldu.

DHA'nın haberine göre araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir suç unsuru bulunmadığı ancak şüphelinin cep telefonu kayıtlarından korteje aracıyla girerek saldırı yapacağı yönünde mesajlar bulunduğu bildirildi.

Saldırı ihbarı üzerine CHP Kocaeli'nde Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı.

Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bölgede bir IŞİD operasyonu olduğu bilgisini aldık. Ancak bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik, bu yürüyüşe dönük özel bir saldırı ya da planlamaya dayalı bir operasyon değilmiş" dedi.