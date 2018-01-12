Kayseri Valisi Kamçı: Uyuşturucu ile mücadele fiyatları artırdı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, 2017 yılı asayiş bilgilendirme toplantısı yaptı. Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kamçı, \"Kayseri\'de amacımız sokak satıcını bırakmamaktır. Yaptığımız başarılı çalışma neticesinde Kayseri\'de uyuşturucu fiyatları arttı. Önceden 2 liraya satılan uyuşturucu hap, 10 liraya yükseldi. Uyuşturucu ile mücadelemiz etkin şekilde devam edecektir\" dedi.

Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından 2017 Asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı. Polisevinde yapılan toplantıya Vali Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Jandarma Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve gazeteciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Kamçı, Kayseri\'de huzur ve güvenliğin sağlanması için güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. 2017\'nin uyuşturucu ile mücadele yılı olması kapsamında çalışmaların kapsamlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Vali Kamçı, \"Amacımız Kayseri\'de sokak satıcısı bırakmamaktır. Yaptığımız başarılı çalışma neticesinde Kayseri\'de uyuşturucu fiyatları arttı. Önceden 2 liraya satılan uyuşturucu hap, 10 liraya yükseldi. Uyuşturucu ile mücadelemiz etkin şekilde devam edecektir. Okul önlerinde aldığımız tedbir neticesinde okul önlerinde uyuşturucu satıcısı bırakılmamıştır. Kayseri\'de 210 noktada 416 mobese kamera hizmet veriyor. Okul önlerinde güvenlik kamera artırılacaktır\" dedi.

\'2017\'DE 575 KİŞİ NARKOTİK SUÇLARDAN TUTUKLANDI\'

Konuşmaların ardından Kayseri Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, 2017 yılında Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarının sunumunu yaptı. Yapılan asayiş sunumunda, \"30 cinayetin 27 zanlısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 178 Gasp olayında 350 kişiden 82\'si tutuklandı. 2017 yılında 619 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 318 hırsızlık şüphelisi tutuklandı. 184 oto hırsızlığı olayında 55 kişi tutuklandı. Dolandırıcılık, kapkaç, güveni kötüye kullanma ve yankesicilik olmak üzere 2017 yılındaki 1276 olayda 36 kişi tutuklandı. 2017 yılında yaşanan 45 cinsel istismar olayında 22 kişi tutuklanırken, 24 cinsel saldırı olayında ise 8 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. 2017 yılında Kayseri genelinde 626 kişiye fuhuştan işlem yapılırken, fuhuş yapılan 162 ev mühürlendi. Kayseri genelinde 2017 yılında kaybolan 1129 kişiden 1100 bulundu. Geçen yıl yapılan narkotik operasyonlarda ise 2641 Narkotik olayında 4164 kişiye yasal işlem yapılırken, 575 kişi tutuklanırken, 302 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı\" ifadelerini kullandı.

\'KAYSERİ\'DE 81 BİN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞ YAŞIYOR\'

Kayseri\'de 69 bini Suriyeli olmak üzere 81 bin yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Sarıkaya,\" Bu rakamlar Kayseri nüfusunun yüzde 7\'sine tekamül ediyor. Suça karışan 1443 yabancı uyruklu kişiden 647\'si sınır dışı edildi. 357 kişi geri gönderme merkezi tarafından ülkelerine gönderildi\" dedi.

\' 2017\'DE TERÖRLE İLGİLİ 1268 KİŞİ TUTUKLANDI\'

2017 yılında 384 terör olayında 69 PKK/KCK üyesi, 1162 FETÖ/PDY üyesi, 35 DEAŞ, 2 Sol örgüt üyesi yakalanırken, 1268 \'inin çıkarıldığı mahkemelerce tutuklandığı ifade edildi.

\'2017 YILINDA 9 BİN 95 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ\'

2017 yılında yaşanan trafik olayları ile ilgili de sunum yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Sarıkaya, 89\'u ölümlü 4879\'u yaralamalı 4127 maddi hasarlı olmak üzere 9095 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, \" Bu kazalarda 104 kişi hayatını kaybetti. 7507 kişi yaralandı. Yapılan trafik uygulamalarında ise 797 bin 488 araç kontrolü yapıldı. 149 bin 304 araç sürücüsü ve plakasına 54 milyon 607 bin 381 TL para cezası uygulandı. 1462 sürücü belgesi geçici olarak alındı. 10 bin 982 araç trafikten men edildi\" diye konuştu.

Öte yandan kısa süre önce hizmete giren Bünyan Kapalı Cezaevi\'nde ise 3 bin kişinin tutuklu ve hükümlü olarak bulunduğu belirtildi.



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