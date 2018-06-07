Kayseri Valiliği'nin 4 personeli için FETÖ soruşturmasında takipsizlik

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valiliği\'nde 2 yıl önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve bir süre cezaevinde kalan 4 üst düzey personel hakkında, Cumhuriyet Savcılığı\'nca takipsizlik kararı verildi. Böylece bu personel, göreve iade hakkı kazandı.

2016 yılı Temmuz ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri Valiliği\'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Özçekiç, Protokol Müdürü Fatih Çağan, Özel Kalem Müdürü Ali Çokyaşar, İdari İşler Müdürü Murat Dirican gözaltına alınıp tutuklandı. 4 memur, cezaevinde 3,5 ay kaldıktan sonra salıverildi. Cumhuriyet savcılığı, memurlar hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. Valilik personelinin bu karar sonrası memurluk görevine dönebilecekleri belirtildi.