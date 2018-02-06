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Kayseri Tabip Odası: 'Türk' ifadesinin çıkarılmasına TTB'yi yöneten zihniyet sevinir

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof

06 Şubat 2018 21:35

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Türk Tabipler Birliği\'nden (TTB) Türk ifadesinin çıkarılması gerekir\" açıklamasını değerlendirdi. Prof. Dr. Per, \"TTB\'yi yönetenler, HDP ve tüm PKK\'ya destek veren şer odaklarının senelerdir istediği bu olay gerçekleştirilecek olursa en çok TTB\'yi yöneten bu zihniyet sevinecektir. Kurumlar ve bu kurumları yönetenler mutlaka ayırt edilmelidir\" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı konuşmada, TTB\'nin başındaki \'Türk\' ifadesinin kaldırılması gerektiğini belirterek, \"Onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda olma durumları yok, tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var\" ifadelerini kullandı.
Erdoğan\'ın açıklamasını değerlendiren TTB Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, \"Sayın Cumhurbaşkanımız TTB\'nin başındaki \'Türk\' kelimesinin kaldırılacağını bugün ifade etmiştir. TTB\'yi yönetenler, HDP ve tüm PKK\'ya destek veren şer odaklarının senelerdir istediği bu olay gerçekleştirilecek olursa en çok TTB\'yi yöneten bu zihniyet sevinecektir. Kurumlar ve bu kurumları yönetenler mutlaka ayırt edilmelidir. TTB\'yi yöneten zihniyete \'hayır\' derken \'Türk’ ifadesini kaldırmaya çalışanların da yanlış yolda olduklarını ifade ediyorum\" diye konuştu.
Prof.Dr. Hüseyin Per, Afrin açıklaması nedeniyle TTB Merkez Konseyi\'ni ilk eleştiren oda başkanı olmuştu. Prof.Dr. Per\'in ardından 17 oda da ortak açıklama yaparak, konseye tepki göstermişti.

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