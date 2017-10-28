Kayseri Spor Adamları Derneği, vefa gecesi düzenledi

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ Spor Adamları Derneği, Sporda 5\'inci Vefa Gecesi\'ni gerçekleştirdi. Gecede spor adamları, yönetici, hakem ve sporculara ödül verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye, önceki dönem milletvekilleri İbrahim Yılmaz, Hasan Ali Kilci, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı ile tanınmış spor adamları ve davetliler katıldı. Halil Severcan başkanlığındaki Kayseri Spor Adamları Derneği\'nin gecesi, merhum spor adamları için okunan Kur\'an tilaveti ve hazırlanan sinevizyon gösterisi ile başladı. Dernek Başkanı Halil Severcan, \"Amacımız spora hizmet etmiş faal futbolculuğu, yöneticiliği, antrenörlüğü, hakemliği, il temsilciliğini spor adamlarını bir araya getirmek birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak, geçmişte yaptıkları hizmetlerin bir nişanesi olarak onur belgesi ve plaket vererek onlara çam sakızı, çoban armağanı vefada bulunmak. Ebediyete intikal edenleri hatırlayıp hep birlikte burada rahmet okumak. Bu zamana kadar 70 spor adamına onur belgesi ve plaket takdim etmiştik. Bugünde 20 spor adamına daha onur belgesi ve plaket vereceğiz. Gönlümüz spor camiasını alacak kadar geniş. Bu vefa gecesine katılan herkese teşekkür ederim\" dedi.

Daha sonra vefa gecesinde, spora çeşitli şekillerde büyük emeği geçen spor adamlarından, Ahmet Özdemir, Ali Rasim Alkışlar, Ali Şen, Ayhan Uzandaç, Fatma Tokdemir, Mehmet Emin Nas, Mustafa Elmağaçlı, Mustafa Özden, Münir Borazan, Nuh Demirtaş, Oktay Ensari, Ramazan Taş, Recai Bozdemir, Recep Mamur, Seyfi Karadavut, Turgay Duman, Yıldırım Bensoy ve Yusuf Kolay’a onur belgesi ve plaket verildi. Düzenlenen gece hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

OKTAY ENSARİ DE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Doğan Haber Ajansı (DHA) Kayseri Temsilcisi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari de gecede ödül alan isimler arasında yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)