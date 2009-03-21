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Spor

Kayseri siftah yaptı

Kendi sahasında ikinci yarıda galip gelemeyen Kayserispor, Kadir Has Stadı'ndaki ikinci maçında Ankaragücü'nü 2 golle devirdi

21 Mart 2009 02:00

Kendi sahasında ikinci yarıda galip gelemeyen Kayserispor, Kadir Has Stadı'ndaki ikinci maçında Ankaragücü'nü 2 golle devirdi

Son haftaların formsuz takımı Kayserispor, Kadir Has Stadı’ndaki ikinci maçında Ankaragücü’nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

41. dakikada, hakem Hüseyin Göçek, kendisini geçen Bilal Aziz'e tekme attığı gerekçesiyle Elyasa'ya kırmızı kart gösterdi. Bazı Ankaragücü taraftarları stadın koltuklarını sökerek karara tepki gösterdi.

55. dakikada, Bilal Aziz’in sağ kanattan ters köşeye ortasında Cangele ceza sahası içinde topla buluştu. Cangele, açısı daralmasına rağmen dokunduğu topu filelere gönderdi: 1-0

69. dakikada, ceza sahası içinde Cangele ile paslaşan Mehmet Eren’in arka direğe pasında iyi yükselen Mehmet Topuz, takımının 2. golünü kaydetti: 2-0

KAYSERİSPOR-ANKARAGÜCÜ: 2-0

Hakemler: Hüseyin Göçek, Gökhan Memişoğlu, Hakan Yemişken

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Bilal Aziz, Turgay (90 Umut Koçin), Aydın, Eren, Mehmet Topuz, Mehmet Eren (87 Aghahowa), Abdullah, Furkan, Cangele (82 Puroviç),

Ankaragücü: Serkan, Burak, Elyasa, Jaba (44 Özgür), Murat (64 Iglesias), De Nigris (84 Ceyhun), Bouzid, Semavi, Barbaros, Kerem, İlkem

Goller: Cangele (55), Mehmet Topuz (69)

Sarı Kartlar: Aydın, Bilal Aziz, Furkan; Jaba, De Nigris, Barbaros, Bouzid

Kırmızı Kart: Elyasa (41)

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