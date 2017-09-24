Kayseri Şekerspor  - 2005 Azatlıspor: 8-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)
STAT: Atatürk Açık Yan Saha
HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Mehmet Ali Çetin (x), Doğan Murat Kaya (xx)
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Ufuk (xx)-, Mahmut (xx), Ahmet (xx), Emre İnal (xx), Mehmet (xxx), Sedat Burak (xx), Turhal (xxx), Oğuzhan (xx), Oğuz (xxxx) (Dk. 78 Osman Talha x), Emre Karakaş (xxx) (Dk. 75 Ali Ateş xxx), Muhammet Ali (xxx) (Dk.65 Muharrem xx).
2005 AZATLISPOR: Adem (x)-, Enver (x), Fethi (x), Eren (x) (Dk. 67 Mahmut x), Ülke (x), Rıdvan (x), Serkan (x) (Dk. 46 İsmail x), Elanur (x), İbrahim (x), Mehmet Tekin (x) (Dk. 46 Berk x), Mehmet Çetin (x).
GOLLER: Dk. 7 - 27 - 36 Oğuz, Dk. 26 Muhammet Ali, Dk. 32 Emre Karakaş, Dk. 70 Mehmet, Dk. 72 Turhal, Dk. 80 Ali Ateş (Kayseri Şekerspor)
Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta yer alan Kayseri Şekerspor sezonun ilk haftasında evinde konuk ettiği Niğde takımı 2005 Azatlıspor’u 8-0’lık sonuçla mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynayan Kayseri Şekerspor, Oğuz’un 3, Muhammet Ali ve Emre Karakaş’ın birer golü ile devreye 5-0 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi takım Mehmet, Turhal ve Ali’nin kaydettiği gollerle maçı 8-0’lık sonuçla kazandı.
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