T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayseri Şekerspor  - 2005 Azatlıspor: 8-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)   STAT: Atatürk Açık Yan Saha HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Mehmet Ali Çetin (x), Doğan Murat Kaya (xx) KAYSERİ ŞEKERSPOR: Ufuk (xx)-, Mahmut (xx), Ahmet (xx), Emre İnal (xx), Mehmet (xxx), Sedat Burak (xx), Turhal (xxx),

24 Eylül 2017 20:44

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

 

STAT: Atatürk Açık Yan Saha

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Mehmet Ali Çetin (x), Doğan Murat Kaya (xx)

KAYSERİ ŞEKERSPOR: Ufuk (xx)-, Mahmut (xx), Ahmet (xx), Emre İnal (xx), Mehmet (xxx), Sedat Burak (xx), Turhal (xxx), Oğuzhan (xx), Oğuz (xxxx) (Dk. 78 Osman Talha x), Emre Karakaş (xxx) (Dk. 75 Ali Ateş xxx), Muhammet Ali (xxx) (Dk.65 Muharrem xx).

2005 AZATLISPOR: Adem (x)-, Enver (x), Fethi (x), Eren (x) (Dk. 67 Mahmut x), Ülke (x), Rıdvan (x), Serkan (x) (Dk. 46 İsmail x), Elanur (x), İbrahim (x), Mehmet Tekin (x) (Dk. 46 Berk x), Mehmet Çetin (x).

GOLLER: Dk. 7 - 27 - 36 Oğuz, Dk. 26 Muhammet Ali, Dk. 32 Emre Karakaş, Dk. 70 Mehmet, Dk. 72 Turhal, Dk. 80 Ali Ateş (Kayseri Şekerspor)

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta yer alan Kayseri Şekerspor sezonun ilk haftasında evinde konuk ettiği Niğde takımı 2005 Azatlıspor’u 8-0’lık sonuçla mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynayan Kayseri Şekerspor, Oğuz’un 3, Muhammet Ali ve Emre Karakaş’ın birer golü ile devreye 5-0 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi takım Mehmet, Turhal ve Ali’nin kaydettiği gollerle maçı 8-0’lık sonuçla kazandı.

 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİ DHA   STAT Atatürk Açık Yan Saha HAKEMLER Serkan GürbüzMehmet AliDoğan Murat KayaUfukMahmutAhmetEmreMehmetSedat BurakTurhalOğuzhanOğuzDkOsman TalhaEmre KarakaşAli AteşMuhammet AliMuharrem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24