-Kayseri Şeker Fabrikası'nda yolsuzluk operasyonu ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan 3 kişiden, Kayseri Ticaret Odası Başkanı H.A.K. tutuklandı. Kayseri'de gözaltına alınan 3 kişi, öğleden saatlerinde Ankara Adalet Sarayına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından, zanlıların 2'si serbest bırakılırken, H.A.K. tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkartılan H.A.K. tutuklandı.