Kayseri Şeker Fabrikaları'na yolsuzluk operasyonu

T24

Ferrariler, jeep’ler



Boğaz’da yalısı ve 20 gayrimenkulü var



Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. Özışık son dönemde yaşadığı lüks hayatla gündeme gelmişti.Beş ayrı ilde yapılan operasyonda aralarında Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık’ın da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Milliyet gazetesinde yayımlanan hanaer şöyle:Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin’in talimatı üzerine Kayseri Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Kayseri, Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Aralarında Vedat Ali Özışık’ın da yer aldığı 27 kişi gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınanlar arasında Kayseri’de bir caminin imamı olarak görev yapan A.Ç. de var.Operasyonda Özışık’ın kardeşi Burhan Özışık da yakalandı, bu kişilerle birlikte 1 Glock marka tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında “haksız kazanç elde etme”, “genel kurul seçimlerinde aday olan kişileri sindirme” ve “aşırı zenginleşme” iddialarının bulunduğu ifade edildi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin, bir süre önce 300 bin pancar çiftçisinin ortak olduğu Türkiye’nin 52. büyük şirketi olan Kayseri Şeker’le ilgili hazırladıkları raporun ayrıntıları basına yansımıştı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 2003’te özelleştirmeden satın aldığı Kayseri Şeker’le ilgili çarpıcı tespitlere yer verilen raporda, özelleştirmeden önce 900 olan çalışan sayısının Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık yönetiminde 2 bin 300 kişiye yükseldiği belirtildi. Bu süreçte Özışık’ın 81 akrabası ve çoğu kendi köyünden 400’ün üzerinde yakınının şirkette çalışmaya başladığı vurgulanırken, Özışık ve yakınlarına toplam değeri 2 milyon euroyu (4 milyon lira) bulan 12 adet makam aracı alındığı, bu lüks araçlar içinde 4x4 jipler ile Ferrari gibi birçok ünlü marka bulunduğu belirtildi.Özışık’ın şirketin satın alınmasından sonra gayrimenkul zengini olduğu, bu dönemde kendi adına birçok ev satın alırken, şirkete de kendi kullanımı için lüks ve gereksiz gayrimenkul alımları yaptırdığı iddia edildi. Özışık’ın kendi aldığı ve şirkete aldırdığı gayrimenkullerin sayısının 20’yi aştığı öne sürülürken, en dikkat çekici harcamanın ise Özışık’ın İstanbul’a gidişlerinde kalması için şirketin MHP’nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mimar Ahmet Vefik Alp’in Sarıyer’deki 10 milyon TL’lik Boğaz’a nazır yalısını aldığı bilgisi basına yansımıştı.