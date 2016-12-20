Kayseri şehidinin babası: "Birlik günü" deyip üç lidere ellerimi uzattım

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen er Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran oğlunun cenaze töreni için gelen Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Birlik günü' deyip üç lidere elimiz uzattım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, baba Duran, o an yaşadıklarını, "O fotoğrafta gördükleriniz azdır. Üç değil, on üç elim olsaydı hepsini tutar, kucaklardım. Ancak ikisine yetişebildim. O hareket, o anki hislerimdi, içimden geçendi. Başbakan’ımıza ve yanımdaki diğer siyasilere, ‘Birlik beraberlik’ dedim, ‘Hainleri yetiştirmeyin, birlik beraberlik günümüz’ dedim, ‘Hainlere fırsat vermeyin, şerefsizlere fırsat vermeyin, dik durun’ dedim” diye anlattı.

"Askere gönüllü gitti"

Oğlunun liseyi dışarıdan okuduğunu söyleyen Duran şöyle konuştu: “Askere gitmesi için daha tecili vardı. Ancak kendisi gönüllü olarak tecilini bozdurdu. Terhisine 24 günü kalmıştı. Terör artınca bana, ‘Baba ben de asker olmak istiyorum’ dedi. Ben de ona, ‘Oğlum askerlik göründüğü gibi değildir’ dedim ama fikri değişmedi. Gitmek istedi gitti, engel olmak istemedim.”

"İçimde bir his var şehit olacağım"

Ankaralı şehit Yunus Emre Duran’ın, bir süre önce telefonda konuştuğu ablasına, “İçimde bir his var, şehit olacağım” dediği de öğrenildi. Yunus Emre Duran, şehit olmadan bir gün önce de teyzesinin kızını arayıp, çocukluk ve bebeklik fotoğraflarını istedi. Baba Duran, “Bir ölür bin diriliriz, o şerefsizlere istediklerini vermeyeceğim, onları sevindirmeyeceğim” diye konuştu.

Taziyeleri kabul eden şehit annesi Aynur Duran’ın ağıtları ise başsağlığına gelenleri gözyaşlarına boğdu. Şehit annesi Duran, “Aslan oğlum üniforma bir insana ancak bu kadar yakışır. Acımın tarifi yok oğlum. Gözü karaydı Yunus’umun” diye ağıt yaktı.