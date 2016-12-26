Kayseri saldırısında yaralanan asker: Terörist orayı son durak sandı

Kayseri'de bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardında memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine izinli gelen komando er Hakan Şimşekyakar, patlamadan 5 dakika önce çekilen fotoğrafları göstererek "Otobüsün orta bölümünde bulunanların hepsi şehit oldu. Ayaktakiler olmasa o şarapnel parçaları bize gelecekti. Şehitler sayesinde bizler hayattayız. Patlama olmasa arkadaşlarıma nargile ısmarlayacaktım" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Kayseri'de 17 Aralık cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristin bomba yüklü aracı patlattı. Saldırıda 14 asker şehit oldu, aralarında Gaziantepli er Hakan Şimşekyakar'ın da bulunduğu 56 kişi yaralandı, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini kısa dönem olarak yapan Hakan Şimşekyakar, ayak bilekleri ile beline isabet eden şarapnel parçalarının ameliyatla çıkarılması ve tedavisinin tamamlanması ardından taburcu oldu ve raporlu olarak İslahiye'deki babasının evine geldi.



Terhisine 41 gün kalan, Türk bayrağı asılı evinde 'Geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul eden Şimşekyakar, olay gününü gözleri dolarak anlattı. Birliklerinden neşe içinde çıktıklarını ve çarşıya gitmek üzere otobüse bindiklerini anlatan Şimşekyakar, şöyle konuştu:



"Çarşıya çıkmak için otobüse bindik ve güle oynaya gidiyorduk. Her çarşıya çıktığımızda kısa dönemler olarak hatıra fotoğrafı çektirirdik, otobüste yine öyle yaptık. Kendi aramızda izin saatimizde ne yapacağımızın planlarını yapıyorduk. Arkadaşlarım benden nargile ısmarlamamı istemişlerdi, bende kabul etmiştim. Kendi aramızda bunları konuşurken birden patlama oldu. Olayın şoku ile ilk etapta ben kaza yaptığımızı düşündüm. Camdan fırlamıştım, gözümü açtığımda arkadaşlar bağırıyordu. Bazı arkadaşlarıma elimi uzattım ama şehit olmuşlardı. O an bayılmışım, gözümü hastanede açtım."



Normal şartlarda otobüsün duraklarda durmayarak, çarşıya gittiğini ancak olay günü otobüsteki bir arkadaşlarının ablasının yanına gideceği için durduğunu anlatan Şimşekyakar, "Saldırıyı yapan terörist otobüs durunca son durak olarak düşünerek bombayı patlatmıştır. Merkezde kalabalığın içinde patlatsa, sonuç daha kötü olabilirdi. Olay yeriyle hastane arası yaklaşık 500 metre olması yaralılara müdahaleyi hızlandırdı" dedi.