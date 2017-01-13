Kayseri saldırısı soruşturmasında 5 asker tutuklandı

Kayseri'de 14 askerin hayatını kaybettiği halk otobüsü saldırısı soruşturması kapsamında mahkemeye sevkedilen 22 zanlı arasında bulunan 5 asker tutuklandı.
Çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan ve bombalı bir araçla düzenlenen saldırı sonrası başlatılan soruşturmada toplam 29 kişi gözaltına alınmıştı.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 22 zanlıdan, 1. Komando Tugay Komutanlığında askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı, tutuklanan 5 askerin, halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirildiği için sorgulandıklarını duyurmuştu.
17 Aralık günü meydana gelen saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlenmişti.