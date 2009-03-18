Kayseri Pancrate'nin peşinde



Kayserispor, Fransa'nın Paris Saint Germain takımında oynayan orta saha oyuncusu Fabrice Pancrate ile transfer görüşmeleri yapıyor.



Kayserispor'un PSG'de forma giyen Fabrice Pancrate'ye talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, PSG'de forma giyen 28 yaşındaki Fabrice Pancrate ile yeni sezonda Kayserispor'da oynaması için yaptıkları görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade ederek, ''Fabrice Pancrate daha önce bize karşı oynamış bir futbolcu. Kendisini beğendiğimiz için Kayserispor'a trasfer etmek istiyoruz. Kanat oyuncusu olan Fabrice Pancrate de Kayserispor'a gelmek istiyor. Trensferle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Fabrice Pancrate transfer teklifimize sıcak bakıyor'' dedi.