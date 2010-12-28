-KAYSERİ PANCAR'DA KAYYUM HEYETİ İŞ BAŞINDA KAYSERİ (A.A)- 28.12.2010 - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetimine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından atanan 4 kişilik kayyum heyeti görevine başladı. Kayyum olarak atanan Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akay, avukat Fevzi Konaç, Develi ilçesinden Hurşit Dede ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Fıratlıoğlu göreve başladı. Kayyum Heyeti Başkanı Hüseyin Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimsenin yeni süreçten endişe etmemesini isteyerek, şunları söyledi: ''Kayserili vatandaşlarımıza ve ortağımız çiftçilere, sükunet içerisinde meseleleri takip etmelerini ve bize destek vermelerini bekliyoruz. Burada problemli bir durum ortaya çıkmış. Bu problemi halletmek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz. Bakanlığın bize tanıdığı yetki sınırı içerisinde hakkaniyetli ve uygun şekilde görevi asıl sahiplerine teslim edeceğiz. Hiçbir siyasi görüş adına hareket etmemiz söz konusu değildir. Buradaki arkadaşlar görevini yürütecek, biz de karar bölümünde olacağız. Kimseyle şahsi bir hesabımız yok. Bakanlık tarafından verilen talimat doğrultusunda 1 yıl içerisinde genel kurul toplantısı yapılacak.'' Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, Ankara özel yetkili cumhuriyet savcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra da çıkartıldığı mahkeme tarafından ''hesaplarda usulsüzlük yapıldığı, fabrikayı zarara uğrattığı, seçimlerde rakiplerine baskı yaptırdığı'' gibi gerekçelerle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.