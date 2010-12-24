-KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİNE KAYYUM KAYSERİ (A.A) - 24.12.2010 - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetimine, Tarım ve Köşiyleri Bakanlığı tarafından, 4 kişilik Kayyum Heyeti atandı. Bir süre önce Ankara Özel Yetkili Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ile fabrikan bazı üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, kooperatif yasası çerçevesinde, yöneticilerinin yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne Kayyum Ataması gerçekleştirildi. Kayyum Heyeti üyesi Kayseri Barosu avukatlarından Fevzi Konaç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 4 kişinin Kayyum Heyeti olarak atandığını ve atama yazılarının bugün itibarıyla kendilerine tebliğ edildiğini bildirdi. Konaç, pazartesinden itibaren görevlerine başlayacaklarını söyledi. Konaç, Kayyum Heyeti'nde kendisi ile birlikte, Develi ilçesinden esnaf Hurşit Dede, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akay ve Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Fıratoğlu'nun görev aldığını kaydetti. Konaç, ''Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine, Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası ve diğer alt kuruluşlar bağlı. Hangisinde ne kadar yetkimiz olduğunu Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ayrıntılı evrak gelince öğreneceğiz'' dedi. Göreve başladıktan sonra, Pancar Kooperatifi ve Şeker Fabrikası'ndaki gelişmeleri takip edeceklerini belirten Konaç, 1 yıl içinde Pancar Kooperatifinin genel kurulunu yapacak altyapı çalışmalarını yapacaklarını ve böylece pancar ekicisi çiftçinin, yeni yönetimlerini seçeceğini kaydetti.