Kayseri Müftüsü: Camiler sadece erkeklere ait değil

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Müftüsü Doç. Dr Şahin Güven, \'Cami-Aile Buluşması Projesi\' kapsamında Esenyurt Mahallesi Eser Camii’nde yaptığı sohbet konuşmasında caminin sadece erkeklere değil kadınlara da ait olduğunu söyledi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen \'Cami-Aile buluşması\' projesi kapsamında Eser Camii\'nde İl Müftüsü Şahin Güven\'in de katıldığı programda Aile kavramını önemi hakkında açıklamalar yapıldı. Sohbet programında konuşan İl Müftüsü Güven, \"Aile; Arapça bir kelimedir. Ailenin anlamı, fertleri birbirine muhtaç olan küçük topluluk demektir. Aileyi oluşturan bireyler, birbirlerine muhtaçtırlar. Bu fertler, bir araya geldikleri zaman birbirlerine yardımcı olup ihtiyaçlarını giderirler\" dedi. Ülkedeki yanlış düşüncelerden birisinin camilerin sanki sadece erkeklere ait olduğu düşüncesi olduğunu ifade eden Müftü Güven, şöyle dedi:

\"Alışverişlere giden, pazarlık yapan, gezmeye çıkan, çalışan ve okuyan kadınlar, camilere de gelmelidirler. Kadınların camilere gelmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Teravih namazları için camilere geldikleri gibi vakit namazlarını da camilerde eda edebilmelidirler. Camiler, yalnızca namaz kılma yerleri değildir. Allah Resulü dışarıdan gelen heyetlerle camisinde görüşürdü, sohbetler yapardı, mahkeme kurardı, savaş kararları alırdı. Camiler, Müslümanlar için sosyal hayatın merkezleri durumundadırlar.\"



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