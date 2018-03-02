T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye gönderildi

02 Mart 2018 19:11

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve Kayseri’de 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, G. Ö. emniyetteki sorgusunun ardından, F. D. ise mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen M. A. ve H.K.’nın ardından diğer şüpheliler A.T., A. B., E. A., E. S., M. K. ve A. D. de Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında H. K., Z. S., A. B., F. Z.Ç., M.Ş., G.K. ve S. D.’nin firari oldukları, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AŞATIRKAYSERİ DHA KAYSERİFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOMAnkara Antalya Kocaeli Manisa Malatya Kars Elazığ Yozgat Ordu Sivas Amasya HatayKayserideByLockEmniyette

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24