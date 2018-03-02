Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve Kayseri’de 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, G. Ö. emniyetteki sorgusunun ardından, F. D. ise mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen M. A. ve H.K.’nın ardından diğer şüpheliler A.T., A. B., E. A., E. S., M. K. ve A. D. de Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında H. K., Z. S., A. B., F. Z.Ç., M.Ş., G.K. ve S. D.’nin firari oldukları, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



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