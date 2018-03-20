Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (1)

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü\'nce (KOM) Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen subay, astsubay, muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerden 37\'si hakkında daha önce de FETÖ soruşturması yapılmıştı.