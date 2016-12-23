T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi

El Bab'daki operasyonda 16 asker şehit olmuştu

23 Aralık 2016 12:58

Kayseri 1'inci Dağ Komando Tugayı cumartesi günkü terör saldırısı ve son olarak da El Bab'da sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan askerlerle birlikte 5 günde 23 şehit verdi.

DHA'nın haberine göre, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DEAŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan 16 askerden 9’unun Kayseri Komando Tugayı’ndan bölgeye giden askerler oldukları belirtildi. 

Kayseri Komando Tugayı’ndan Fırat Kalkanı Harekatına katılan ve şehit düşen görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri’de Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlanacak.

ETİKETLER

KayseriKayseri Dağ KomandoEl Babterör saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24