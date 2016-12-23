Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi

Kayseri 1'inci Dağ Komando Tugayı cumartesi günkü terör saldırısı ve son olarak da El Bab'da sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan askerlerle birlikte 5 günde 23 şehit verdi.

DHA'nın haberine göre, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DEAŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan 16 askerden 9’unun Kayseri Komando Tugayı’ndan bölgeye giden askerler oldukları belirtildi.

Kayseri Komando Tugayı’ndan Fırat Kalkanı Harekatına katılan ve şehit düşen görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri’de Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlanacak.