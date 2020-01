Kayseri Kitap Fuarı'nda 'Eliaçık gerginliği' (2)

BELEDİYE; FUARIMIZ HER GÖRÜŞE VE HER YAZARA AÇIK

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Türkiye’nin en ünlü yazarlarının katılımıyla yapılan Kitap Fuarı’nı hiçbir görüş ve yazara kapatmadıklarını, takdir kazanan bir fuarın bir Kayserili tarafından provoke edilmek istemesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, yaptığı açıklamada Kayseri Kitap Fuarı’nın bugüne kadar 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve her yönüyle başta yazarlar olmak üzere kültür camiası ve tüm Türkiye’nin takdirini kazandığını belirtti. Fuarın planlamasına 6 ay önce başladıklarını ve fuara katılacak yazar ve yayınevlerinin planlamasını 5 ay önce tamamladıklarını dile getiren Özgöncü, fuarın program kitapçığını da iki ay önce bastırarak Türkiye genelinde ve şehirde dağıtımını yaptıklarını söyledi. 14 Ekim’de başlayan fuarın her gününü en ince ayrıntılarıyla planladıklarını ve bu planlama neticesinde katılan tüm yazarlar ve ziyaretçilerin ifadesiyle mükemmel bir fuar gerçekleştirildiğini vurgulayan Özgöncü, şöyle konuştu:

\"Kitap Fuarı ile herkesin takdirini kazanan Kayseri’yi, sekiz gündür yaşadığımız bu güzelliği üstelik bir Kayserilinin baltalamak istemesi anlaşılır bir şey değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu fuarı düzenlerken yada farklı etkinlikler yaparken fikre ve eserlere yasakçı bir tutumu asla olmamıştır. Kayseri Kitap Fuarı’na her görüşten yazarlar katılmış ve büyük bir memnuniyetle ayrılmıştır. Fuarda kendisine kitap imzalattırılmadığını iddia eden İhsan Eliaçık’ın yayınevi olan Tekin Yayınevi fuarın ilk gününden itibaren fuarda yer almıştır. İhsan Eliaçık’ın kitapları da fuarın ilk gününden itibaren bu yayınevinin standında satılmış ve posteri yayınevi standına asılmıştır. Yine Tekin Yayınevi tarafından kitapları bastırılan Hanefi Avcı ve Ataol Behramoğlu da Kitap Fuarı’nın davetli yazarları arasında yer almıştır. Hal böyle iken Kayseri Kitap Fuarı’nın ‘Yasakçı’ olduğunu iddia etmek hezeyandan öte bir şey değildir.”

Fuarın ilk gününden beri planlamanın dışına çıkmadıklarını ve bu nedenle fuarın çok başarılı olduğunu ifade eden Salih Özgöncü, “Bizim planladığımız bir yazar listesi var. Bunun dışında fuarın gösterdiği başarıyı gören Türkiye’nin farklı yerlerinden her gün 20-30 yazar katılmak istediğini bize iletmiştir. Ancak, planlamanın dışına çıkamadığımız için bu yazarlar davet edilememiştir. Çünkü bizim hangi stantta hangi yazarın yer alacağı, hangi salonda hangi yazarın konuşacağı planlı programlıdır. Üstelik Tekin Yayınevi hiçbir şekilde söz konusu yazarı getirmek istediğine dair bir görüş belirtmemiştir. Yayınevinin de daveti olmadan Kitap Fuarı’na gelen söz konusu isim Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin girişinde, görüşlerini paylaşmayan bir grup tarafından protesto edilmiştir. Bunun üzerine emniyet teşkilatımız tıklım tıklım dolu olan fuarda güvenlik sıkıntısı olabileceği öngörüsüyle yazarın içeri girmesine müsaade etmemişlerdir. Konu tamamen bizim dışımızda gelişmiş, fuarı provoke etmek isteyen bir yazarla görüşlerini paylaşmayan bir grup arasındaki olaya emniyet güçlerimizin müdahale etmiştir. Halkın tepkisiyle karşılaşan bir kişinin tepkiyi Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirmek istemesi de anlaşılır gibi değildir.”

Özgöncü, Kayseri’yi günlerden bu yana en mükemmel şekilde Türkiye gündeminde tutan Kitap Fuarı’nı provoke etmek istediği gerekçesiyle yazar hakkında hukuki işlem başlatacaklarını ekledi.