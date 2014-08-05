Kayseri KASKİ'nin yeni ismi 'Abdullah Gül Üniversitesi' oldu

4'üncü kez isim değişikliğine gidilen Kayseri Kaskispor'un yeni adı Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor') oldu.

Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nin (TKBL) başarılı kulüplerinden Kayseri Kaskispor'un yönetim kurulu toplantısı yapıldı.



Toplantıda, Kayseri Kaskispor'un yeni adının AGÜ Spor olması kararlaştırıldı. AGÜ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yağmur, görüşmeler neticesinde kulübün adının Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak değiştirildiğini ve kısaca AGÜ Spor olarak adlandıracaklarını bildirdi.

Adı AGÜ Spor olarak değiştirilen Kaskispor kulübü, daha önce de TED Koleji ve Panküp olarak mücadele vermişti.