Kayseri, Kartal'ı son dakika golüyle yıktı!

T24 - Ligde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Kayseri'de de son dakikada yıkıldı. Siyah-beyazlılar 1-0'lık mağlubiyetle lider Bursaspor'un 10 puan gerisine düştü.





Beşiktaş bu sonuçla ligde üst üste 3. yenilgisini aldı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



KAYSERİSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0





Schuster için kazanın kaynamaya başladığı günlerde, zorlu bir sınav. Guti sakatlıktan döndü, ama Alman çalıştırıcıya göre henüz ilk 11 için hazır değil. Tabata da cezalı olunca, yaratıcılık görevi 20 yaşındaki Onur Bayramoğlu'nun. Kalede ise sabır tüketen Hakan'ın yerine Rüştü var.



Stadın görünümünün aksine çok da ideal olmayan zeminde ilk heyecan 2. dakikada yaşandı. Kullanılan kornerde oluşan karambolde, Önder Turacı yakın mesafeden çerçeveyi göremedi.



İlk 10 dakikada top ev sahibindeydi. Beşiktaş önceki maçların aksine daha temposuz ve temkinliydi. Alanı iyi daraltan rakibi ilk kez 17'de Ernst'le deldiler. Ancak içeriye çevirdiği topa Bobo'dan önce Önder ayak koydu. 20'den sonra oyun kısa bir süreliğine hızlandı. 24'te Onur, son adam Önder'e takıldı. 1 dakika sonra ise Beşiktaş rakip savunmayı dengesiz yakalamışken, Nihat'ın tercihi 25 metreden vurmak oldu.



30'da Rüştü, 'Hakanvari' ıskayla, Kayserisporlu taraftarları ayağa kaldırdı. Ancak Zapotocny olması gereken yerdeydi ve mutlak golü önledi. 34'te bu kez Beşiktaşlılar ayaktaydı, ancak Ernst'in pasıyla ceza sahasına sızan Nihat kötü vurdu. Nihat, Kayseri savunmasını en zorlayan adamdı. 38'de de kendi yarattığı pozisyonda ceza sahasına daldı, fakat yine kötü bir şut çıkardı.



40'ta en net pozisyonu ev sahibi kaçırdı. Soldan kaçan Mehmet Eren, sert bir orta gönderdi. Furkan altıpasın hemen önünde bomboştu, gelişine vuruşu üstten auta gitti. Keçiboynuzu tadındaki ilk yarıya Kamil Abitoğlu da fazla dayanamadı, uzatma dahi vermeden, 45'te bitirdi.



Tatsız devreden iki teknik adam da memnun olmalı ki; ikinci yarıya aynı 11'ler ve anlayışla başladılar. Önder 50'de sakatlanınca Şota mecbur kaldı ve Hamza çakır'ı aldı. 56'da Ömer Şişmanoğlu sağdan ortaladı, penaltı noktası üzerinde Moritz topu kontrol edebilse, net gol vuruşu şansı doğacaktı. 1 dakika sonra bu kez soldan Mehmet Eren sarktı, ayağından açtığı topu Rüştü kornere çeldi.



65'te Schuster, öze dönüş hamlesini gerçekleştirdi ve Guti ile Fatih Tekke'yi yanına çağırdı. Onur ve Nihat kenara gelirken, gole hala Kayseri yakındı. 75'te Rüştü yine boşa çıktı, ama Amisulashvili'nin kafa şutu üst direkten döndü.



79'da Beşiktaş ilk kez bu kadar gole yaklaştı. Korner sonrası oluşan karambolde Fatih Tekke kale alanı hemen önünde bomboştu. Ama kafa vuruşu yan direği sıyırdı. Kartal son 10 dakika saldırıya geçti. Tempo da beraberinde geldi. 82'de soldan gelişen atakta Moritz'in vuruşu Toraman'dan döndü.



Guti ve Fatih Tekke'nin varlığı da son bölümde örülen Kayseri duvarını yıkamadı. Gol için yüklenilirken, 90+1'de Furkan ceza sahası içinde boş kaldı ve tabelayı değiştiren isim oldu: 1-0.



Beşiktaş bu sonuçla ligde üst üste 3. yenilgisini aldı ve zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. 13 puanda kalan siyah-beyazlılar lider Bursaspor'un 10 puan gerisine düşerken, Kayserispor da sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'a da geçit vermedi ve 20 puanla 3. sıraya yükseldi.







Stat: Kadir Has

Hakemler: Kamil Abitoğlu, Baki Tuncay Akkın, Volkan Narinç

Kayserispor: Souleymanou, Hasan Ali, Amisulashvili, Serdar, Önder (Dk. 51 Hamza), Furkan, Santana (Dk. 78 Abdullah), Selim, Mehmet Eren, Moritz, Ömer (Dk. 75 Ali Bilgin)

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Hilbert, Zapotocny, Necip, Ernst, Fink (Dk. 89 Holosko), Onur (Dk. 68 Guti), Nihat (Dk. 68 Fatih Tekke), Bobo

Gol: Dk. 90+1 Furkan (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Santana (Kayserispor) Dk. 64 Hilbert, Dk. 90+1 Guti (Beşiktaş)





