Kayseri Kafkas Derneği'nden 'Ruslan' tepkisi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kafkas Derneği, 67 yaşındaki Ruslan Gvashev\'in Kıyı Boyu Şapsığı Bölgesinde soykırım ve sürgünde yaşamlarını yitirenler için dua etmesi nedeniyle Rus Mahkemesi\'nde yargılanması ve hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan ve Çerkesler katıldı. Basın açıklamasında konuşan Seyhan, şöyle dedi:

\"21 Mayıs 2017\'de Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesinde soykırım ve sürgünde hayatını kaybeden atalarımızın ruhu için dua etmiş ve bir anma konuşması yapmıştı. Bu etkinliğin ardından gözaltına alınan Ruslan Gvashev, 2 Haziran 2017\'de Lazarevsk Bölge Mahkemesi tarafından (İzinsiz anma programı) yaptığı gerekçesiyle 7 gün hapis cezasına çarptırılmış, hapis cezası para cezasına çevrilmişti. Ruslan Gvashev herhangi bir yasayı çiğnemediğini (Düşünce Özgürlüğü ve Dini Kurumlar Yasasına) göre tüm dini törenlerin ve etkinliklerin izinsiz düzenlenebileceğini, Adıgey Cumhuriyeti İnsani Araştırmalar Merkezi\'nin çalışmalarında da kanıtlandığı gibi konuşmasını yapmış olduğu mekan olan Çığ Daxe\'nin eski çağlardan beri Çerkesler açısından kutsal bir yer olduğunu ve burada ataları anma dahil törenler düzenlendiğini belirterek kararı temyiz etmiştir.\"

Seyhan, Krasnodar Eyalet Mahkemesi\'nin kararı bozduğunu, Bölge Mahkemesi\'nin eski kararında ısrar ederek cezayı onadığını anlatırken, şöyle devam etti:

\"Lazarevsk Bölge Mahkemesi\'nin bu kararı üzerine Ruslan Gvashev 11 Eylül günü süresiz açlık grevine başlamış ve tam 27 gün eylemini sürdürmüştür. Ruslan\'ın Krasnodar şehrinde 5 Ekim\'de yapılacak duruşmaya gitmesi, polis ekiplerince (İzinsiz ambulans ile seyahat ettiği) gerekçesiyle engellenmiştir. Ayrıca Rusya\'nın dört bir yanından Krasnodar şehrineRuslan\'a destek vermek amacıyla yola çıkan 400 kişilik grup da polisler tarafından çeşitli nedenlerle alıkonulmuştur. Duruşma mahkeme tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 16 Ekim\'e ertelenmiştir. Tüm bunların üzerine Ruslan kamuoyunda bir farkındalık oluştuğu düşüncesiyle kendine destek veren insnaların bu süreçte zarar görmemesi için eylemine son vermiştir.\"

Taleplerini dile getiren Seyhan, \"Biz Çerkesler olarak diyoruz ki; \"Bir suçlu aranıyorsa soykırım ve sürgünde yitirdiği atalarını ananlar değil, bugüne kadar dünyanın görmüş olduğu en büyük soykırım ve sürgünlerden birini Çerkes halkına yaşatanlardır. Yaşanan bu olay Rusya Federasyonunun Çerkes halkına yönelik sistemli olarak uyguladığı yıldırma politikasının ispatı niteliğindedir. Temel insan haklarına tamamen aykırı bu hukuk dışı uygulama sadece Ruslan\'a değil tüm Çerkes halkına yapılmıştır. Rusya Federasyonundan talebimiz bu adaletsiz kararın biran önce ortadan kaldırılması, Çerkes halkına uygulanan sistematik yıldırma politikalarına son verilmesidir. Türkiye Çerkesleri ve Kayseri Kafkas Derneği olarak anavatan Kafkasya\'daki kardeşlerimize yapılacak her türlü adaletsizlik ve zulümde halkımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ruslan Gvashev yalnız değildir\" dedi.



FOTOĞRAFLI