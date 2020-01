Kayseri İstem Koleji – İTÜ: 84- 93

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Emrah Şatır (xx), Gönen Çetin (xx), Yasin Gülap (xx).

KAYSERİ İSTEM KOLEJİ: Furkan (x), Fatih (xxx) 18, Mustafa Kürşat (xxx) 19, Bora Can (x) 5, Yavuz (x) 5, Gürhan (x), Fikri (xx) 10, Mehmet Pazarbaşı (xxx) 12, Tuncay (xx) 10, Abdulmelik (x) 5.

İTÜ: Sebahattin Can (xxx) 13, Kevin (xxx) 17, Hasan (xxxx) 22, Hasan Can (xx) 8, Batuhan (xx) 2, Hasan Ersin (xxx) 16, Serkan (xxx) 15, Emircan (xx), Alper (xx).

1’İNCİ PERİYOT: 21 - 13

İLK YARI: 42 - 40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 52 – 55

4’ÜNCÜ PERİYOT: 72 – 72

5’İNCİ (UZATMA) PERİYOT: 81-81

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi A Grubu müsabakasında 2 kez uzatmaya giden maçta ev sahibi Kayseri İstem Koleji, İTÜ’ye 9 sayı farkla mağlup oldu: 84 – 93.



