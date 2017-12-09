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Kayseri İstem Koleji - Merkezefendi Belediyesi Yüksetçıta Koleji: 51 - 66

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) SALON: Atatürk HAKEMLER: Yaşamı İssi (xx), Adem Deliavcı (xx), Alican Alıcı (xx)

09 Aralık 2017 20:25

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Yaşamı İssi (xx), Adem Deliavcı (xx), Alican Alıcı (xx).
KAYSERİ İSTEM KOLEJİ: Furkan (x) 2, Ali Berkan (x) 7, Muhammed Anıl (x) 2, Mustafa Kürşat (xx) 11, Berkay Bektaş (x), Yavuz (x) 2, Fikri (x) 4, Mehmet Pazarbaşı (xx) 14, Mehmet Oğuzhan (x) 8, Tuncay (x), Abdulmelik (x) 1.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ YÜKSETÇITA KOLEJİ: Alaattin (x) , Fırat (xxx) 10, Oğuzhan (xx) 2, Selahattin (xx) 2, Emircan (xx), Kerem (xx) 4, Serdar (xxxx) 27, Engin Sefa (xxx) 8,  Mehmet (xx) 4, İsmail (xx) 5, Samed (xx), Adem (xx) 4.
1’İNCİ PERİYOT: 10 - 21
İLK YARI: 24 - 34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 38 - 56

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi 8’inci haftasında Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Yüksetçıta Koleji’ni konuk eden Kayseri İstem Koleji müsabakayı 66-51\'lik skorla kaybetti.
Müsabakanın başlarında tutuk oynayan ev sahibi takım, Denizli temsilcisinin farkı açmasına engel olamadı ve ilk periyodu 11 sayı farkla geride kapadı: 10-21. 2’inci periyodun başında da baskılı oynamaya devam eden Merkezefendi Belediyesi Yüksetçıta Koleji farkı açmaya devam etti. 16 sayılık farkı eritmeye başlayan ev sahibi takım devreye 10 sayı geride gitti: 24 - 34.
3’üncü periyodun genelinde de etkili olan Denizli takımı periyodu 18 sayı farkla önde tamamladı: 38 – 56. 4’üncü periyotta ilk dakika iki takımda sayı kaydedemedi. Daha sonra isabetli atışlarla farkı açan Denizli takımı farkı 20 sayıya çıkarttı. Farkı 15 sayıya kadar düşürebilen Kayseri İstem Koleji karşılaşmayı 51 - 66’lık sonuçla yenik kapattı

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