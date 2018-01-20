Kayseri İstem Koleji - Haliliye Belediye: 83 - 72

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Candemir (xx), Serdar Saraç (xx), Süleyman Eren Akdoğan (xx).

KAYSERİ İSTEM KOLEJİ: Fatih (xxxx) 23, Mustafa Kürşat (xxx) 14, Bora Can (xx) 6, Yavuz (xx) 3, Gürhan (xx), Fikri (xx) 3, Mehmet (xxxx) 23, Tuncay (xx), Abdulmelik (xxx) 11.

HALİLİYE BELEDİYE: Ömer Faruk (x) 6, Can (xx) 11, Mahsum (x), Ferhat (xxx) 12, Utku (xx) 9, Eyüp (x) 5, Erdinç (xxx) 10, Anıl (x) 7, Mete (x) 5, Fatih (x) 7.

1’İNCİ PERİYOT: 15 - 14

İLK YARI: 36 - 31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 51

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi A Grubu takımlarından Kayseri temsilcisi İstem Koleji, konuk ettiği Şanlıurfa takımı Haliliye Belediye’yi 11 sayı farkla 83-72 mağlup etti.

İlk periyotta atılan karşılıklı sayılar nedeniyle fark açılmadı. İstem Koleji ilk çeyreği 1 sayı farkla önde tamamladı: 15 - 14. 2’nci periyotta savunmada daha etkili olan ev sahibi takım devreye 5 sayı farkla önde girdi: 36 - 35. Üçüncü periyotta Şanlıurfa takımının top kayıplarını atağa çeviren İstem Koleji son periyoda 9 sayı farkla önde girdi: 60 - 51. Dördüncü periyotta baskılı oyununu sürdüren İstem Koleji müsabakayı 11 sayı farkla kazandı: 83 - 72.

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