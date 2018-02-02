T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden, TTB'ye, 'Bildiriyi çekin' tepkisi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetimine 'Bildiriyi geri çekerek, Türk toplumundan özür dileyin' çağrısı yaptı

02 Şubat 2018 21:27

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetimine \'Bildiriyi geri çekerek, Türk toplumundan özür dileyin\' çağrısı yaptı.
Türk Tabipler Birliği’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili olarak yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Türk Tabipleri Birliği\'nin twitter hesabından Afrin harekatıyla ilgili \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur\' açıklaması yapmasının ardından bir tepki de Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi. Sağlık müdürlüğüne ait resmi internet hesabından yapılan açıklamada kınama ve açıklamanın geri çekilip, kamuoyundan özür dilenmesi çağrısı yapıldı. İşte o açıklama:
\"Ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında; kahraman ordumuz tarafından Afrin bölgesindeki teröristleri bertaraf ederek, yerlerinden edilmiş binlerce Suriyelinin topraklarına dönmesi amacıyla gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı milli olmayan bir bildiri yayınlayarak tarihimizde, bu cennet vatan için şanlı direnişler sergileyen ve aynı ruhu günümüzde de taşıyan hekimlerimizi temsil etmediğini ortaya koyan ve adeta şer odaklarının yanında saf tutan, Türk Tabipleri Birliği Yönetimi\'ni şiddetle kınıyor, bildiriyi geri çekerek Türk toplumundan özür dilemelerini bekliyoruz\" ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİMüdürlüğü Türk Tabipler Birliği TTBTürkTürk Tabipler Birliğinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin TSK Suriyenin AfrinDalı HarekatıTürk Tabipleri BirliğiAfrinKayseriMüdürlüğündenSuriyelinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24