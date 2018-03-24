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Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)

AYNI ADI TAŞIDIĞI DEDESİ: ASLAN TORUNUM Kayseri'de toprağa verilen Afrin şehidi Uzman Çavus Mehmet Muratdağı'nın (25), aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı (73), torunun tabutunu önce okşadı, sonra tabutun önündeki asker üniformalı fotografını alıp, ö

24 Mart 2018 21:06

AYNI ADI TAŞIDIĞI DEDESİ: ASLAN TORUNUM
Kayseri\'de toprağa verilen Afrin şehidi Uzman Çavus Mehmet Muratdağı\'nın (25), aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı (73), torunun tabutunu önce okşadı, sonra tabutun önündeki asker üniformalı fotografını alıp, öptü. Gözyaşları arasında, \'\'Aslan torunum, yiğit torunum, çok genç gittin. Sıra bendeydi. Niye sıramı aldın\'\' diye gözyaşı döküp, torunun fotoğrafını özenle tabuta yaslayan dede Mehmet Muratdağı, yakınları tarafından güçlükle tabutun yanından alındı.

FOTOĞRAFLI

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