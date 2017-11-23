Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Genç: Aleviler, oyuna gelmeyecek

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Malatya\'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasına tepki gösterdi. Genç, \"Kimseye zararımız, yok. Acaba neden \'provokasyon\' denince ilk akla Aleviler geliyor? Neden devlet, bu provokatörleri hiç tespit edip, cezalandırmıyor? Ne yaparlarsa yapsınlar, Aleviler, bu oyuna gelmeyeceklerdir” dedi.

Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Genç, Malatya\'da Alevilerin evlerine çarpı atılmasına tepki gösterdi. Alevilerin oyuna gelmeyeceğini vurgulayan Genç, Alevilerin karanlık düşünceye sahip bazı çevreler tarafından hedef seçilmek istendiğini savundu. Başkanı Genç, \"Malatya\'da, Cemal Gürsel Mahallesi’nde, 13 Alevi ailesinin evi işaretlendi. Söylenecek çok şey var; ama şunu merak ediyorum. Kimsenin inancına bir müdahalemiz yok. Kimsenin canına kastımız yok. Kimsenin malında gözümüz yok. Kimsenin namusunda gözümüz yok. Kısacası, kimseye bir zararımız yok. Acaba neden \'provokasyon\' denince ilk akla Aleviler geliyor? Neden devlet, bu provokatörleri hiç tespit edip, cezalandırmıyor? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Aleviler, bu oyuna gelmeyeceklerdir. Bunu herkes, kafasına yazsın. Aleviler, cumhuriyete, değerlerine sahip çıkmaya, aydınlığı, kardeşliği, barışı, eşitliği savunmaya devam edecek\" diye konuştu.

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