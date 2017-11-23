T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Genç: Aleviler, oyuna gelmeyecek

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasına tepki gösterdi

23 Kasım 2017 20:35

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Malatya\'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasına tepki gösterdi. Genç, \"Kimseye zararımız, yok. Acaba neden \'provokasyon\' denince ilk akla Aleviler geliyor? Neden devlet, bu provokatörleri hiç tespit edip, cezalandırmıyor?  Ne yaparlarsa yapsınlar, Aleviler, bu oyuna gelmeyeceklerdir” dedi.
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Genç, Malatya\'da Alevilerin evlerine çarpı atılmasına tepki gösterdi. Alevilerin oyuna gelmeyeceğini vurgulayan Genç, Alevilerin karanlık düşünceye sahip bazı çevreler tarafından hedef seçilmek istendiğini savundu. Başkanı Genç, \"Malatya\'da, Cemal Gürsel Mahallesi’nde, 13 Alevi ailesinin evi işaretlendi. Söylenecek çok şey var; ama şunu merak ediyorum. Kimsenin inancına bir müdahalemiz yok. Kimsenin canına kastımız yok. Kimsenin malında gözümüz yok. Kimsenin namusunda gözümüz yok. Kısacası, kimseye bir zararımız yok. Acaba neden \'provokasyon\' denince ilk akla Aleviler geliyor? Neden devlet, bu provokatörleri hiç tespit edip, cezalandırmıyor? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Aleviler, bu oyuna gelmeyeceklerdir. Bunu herkes, kafasına yazsın. Aleviler, cumhuriyete, değerlerine sahip çıkmaya, aydınlığı, kardeşliği, barışı, eşitliği savunmaya devam edecek\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHAKAYSERİ Hacı Bektaşi Veli DerneğiVakfı Başkanı Sadık Genç Malatya AleviCemal Gürsel MahallesiAcabaAlevilerNeKayseri Hacı Bektaşi Veli DerneğiVakfı Başkanı Genç Malatya Alevilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24