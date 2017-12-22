Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Genç: Alevi- Sünni çatışması çıkarmak, emperyalizmin amaçları arasında

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, terör örgütü DEAŞ üyelerinin üzerlerinden cemevleri krokilerinin çıkmasına tepki göstererek, “Son yıllarda ülkemizde bir Alevi- Sünni çatışması çıkarmak, emperyalizmin amaçları arasındadır. Provokatif eylemlerin nedeni budur” dedi

Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Genç, Alevilere yönelik provokatif girişimlerin olduğunu ileri sürdü. Yapılan operasyonlarda yakalanan DEAŞ\'lıların üzerlerinden cemevlerine ait krokilerin çıktığını söyleyen Genç, \"20 Aralık 2017 tarihli birçok gazetede 2 IŞİD’li militanın, bir süre önce İstanbul Ümraniye’de bulunan Kazım Karabekir Cemevi ile Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı etrafında, gözlük kamera ile keşif yaptıkları ve emniyet birimleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındıkları yer aldı. Bu IŞİD militanları, sorgularında ise \'mezhep çatışması\' çıkarmak amaçlı bombalı saldırı hazırlığında olduklarını beyan etmişlerdir. Daha önce de benzeri provokatif eylemler Adıyaman ve Malatya’da Alevi yurttaşların evlerinin işaretlenmesi suretiyle yapılmış, ayrıca yine daha önce yakalanan bir IŞİD militanının üzerinde de Malatya Cemevi’nin krokileri bulunmuştu. Yine daha öncede ele geçirilen belgelerde bazı şehirlerde, Alevi mahallelerine provokatif amaçlı saldırılar planladıkları tespit edilmişti. Bu şehirlerden biri de Kayseri’ydi” diye konuştu. Türkiye’de Alevi- Sünni çatışması çıkarılmaya çalışıldığını savunan Genç, şunları söyledi:

“Son yıllarda emperyalizmin hedefi, Ortadoğu’da etnik ve mezhepler savaşı çıkarmak. \'BOP projesi\'ni gerçekleştirme yolunda yaşananları hep beraber görmekteyiz. Çevremizdeki bu savaş ortamından ülkemiz de önemli ölçüde etkilenmektedir. Son yıllarda gözlemimiz, ülkemizde bir Alevi- Sünni çatışması çıkarmak, emperyalizmin amaçları arasındadır. Yapılan ve planlanan provokatif eylemlerin nedeni budur. Ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik ve iç savaş ya da çatışma yaratmak isteyen bu emperyal güçlere ve IŞİD gibi emperyalizmin maşalarına fırsat verilmemelidir. Alevi yurttaşların inanç özgürlüğü kapsamında korkusuz ve güven içinde yaşamaları için devlet gerekli önlemleri almalıdır.\"

Cemevlerinin güvenliği konusunda da önlemler alınması gerektiğini kaydeden Genç, “Yaşanan bu olayların ardından cemevlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanması son derece önemlidir. Kayseri’de bulunan tek cemevimiz de güvenlik açısından son derece riskli olduğu emniyet güçleri tarafından daha önce rapor edilmişti. Bu konuda ilgili birimlerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz\" dedi.

\'ALEVİLER SEVGİ, KARDEŞLİK DİLİNDEN VAZGEÇMEYECEK\'

​Alevilerin oyuna gelmeyeceğini belirten Başkan Genç, “Kamuoyu, şunu iyi bilsin ki Aleviler, bu oyuna düşmeyecektir. Alevi inancında cebir, şiddet, kin ve nefret yoktur. Dilimiz sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet dilidir. Bunun en güzel örneğini tarih boyunca birçok kez katliama uğrayan Alevi toplumu, yaşadıklarına rağmen hiçbir sevgi, barış, kardeşlik dilinden vazgeçmemişlerdir. Bugün de Alevi toplumunun arzusu, ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamak ve ülkemizde ve tüm dünyada barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olmasıdır” diye konuştu.

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