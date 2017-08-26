Kayseri gazisi evine döndü

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - KAYSERİ\'de PKK\'lı teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Mersinli er Kubilay Şimşek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olup, memleketi Mersin\'in Anamur İlçesi\'ne geldi.

Kayseri\'de 17 Aralık 2016\'da, PKK\'lı teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne düzenlediği, 14 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Kubilay Şimşek, uçakla geldiği Antalya\'daki Gazipaşa Havaalanı\'ndan konvoy eşliğinde, Mersin\'in Anamur İlçesi\'ndeki baba evine döndü. Bir süre ilçe merkezinde tur atan konvoy, daha sonra gazi Kubilay Şimşek\'i evine bıraktı.

Hastanedeyken terhis olan Şimşek, sağlının iyiye gittiğini belirterek, \"Memleketime gelmekten çok mutluyum. Tedavim devam edecek\" dedi.

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