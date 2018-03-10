Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya iki ödül

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen \'Geleneksel Gazetecilik Yarışması\'nda, Doğan Haber Ajansı muhabiri Olcay Düzgün üçüncülük ödülü alırken, Yasin Dalkılıç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'nin Erciyes Kardanadam Tesisleri\'nde düzenlenen ödül törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ilçe belediye başkanları ve gazeteciler katıldı.

ÖZHASEKİ: TÜRKİYE RENKLİ BİR ÜLKE

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"25 yıldır sizlerle akraba gibiyiz. Allah\'a şükür bir kötülüğümüz yok. Gazetecilik işiniz çok kolay. Dışarıda bir sürü olay var yazıyorsunuz. Malzeme bol. Türkiye zaten renkli bir ülke. Anadolu basını bizim de sesimiz soluğumuz. Yerelde çalışan arkadaşlarımızın seslerini duyuran sizlersiniz. Eskiden hep gençliğimizde okuduğumuz kitaplarda \'oğlum bu ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili ama dört tarafı da düşmanlarla çevrili\' derdi. Şu geldiğimiz noktada o ağabeylerimiz çok doğru söylüyormuş\" ifadelerini kullandı. Özhaseki konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:\"

\"İçeride silahlı bir PKK belası var. Ülkeyi bölmek üzere çalışıyor. Avrupa kucağına alıyor vermek istemiyor. Bir de FETÖ belası var. 250 vatan evladımızı şehit etti. Batı bu canileri de vermiyor. Batı şimdi IŞİD belası var diye hepsi toplanıp bu tarafa geliyor. Bir bakıyorsunuz IŞİD ortadan kaybolmuş PKK\'nın yerine YPG gelmiş. 10 bin kilometre öteden buraya neden geldiniz? Tarihte yaşanmışlıklarınız, ortak kurduğunuz bir medeniyet mi var? Neden geldiniz? Biz sormayacak mıyız? Kendiniz ayrılmamak için çırpınıyorsunuz. Rusya tek millet mi, tek mezhep mi ama bunlar bir arada durmak için çaba harcıyorlar. Şimdi bu bölgelere mahalle mahalle ayırmak istiyorlar. Sonra başka bir soru daha siz buraya ne getirdiniz? Irak\'ta Saddam\'ı Libya\'da Kaddafi\'yi indirdiniz. Suriye\'ye, Libya\'ya, Irak\'a ne getirdiniz? Kan, gözyaşı, nefret, bela getirdiniz. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye\'ye geldi. Hadi siz ülkenize alın da görelim. Neden mazlumları barındırmıyorsunuz da içimizden giden canileri barındırıyorsunuz.\"

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Doğan Haber Ajansı muhabiri Olcay Düzgün üçüncülük ödülü alırken, Yasin Dalkılıç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

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