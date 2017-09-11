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Spor

Kayseri Erkiletspor’dan Galatasaray’a

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİLİ 17 yaşındaki Kazım Çelik, geçen sene Kayseri Erkiletspor’dan Manavgatspor’a, bu  sene de Galatasaray’a transfer oldu

11 Eylül 2017 16:23

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİLİ 17 yaşındaki Kazım Çelik, geçen sene Kayseri Erkiletspor’dan Manavgatspor’a, bu  sene de Galatasaray’a transfer oldu.
Futbola 12 yaşında Erkiletspor’da başlayan ve mavi beyazlı kulüpte U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve 1.Amatör Küme’deki   A takımda oynadıktan sonra geçen sezon 3\'üncü Lig’de yer alan Manavgatspor’da 17 maçta forma giyen Kazım, ağustos ayında Antalya ekibi ile sözleşmesini fesh etti. Transfer döneminin son günlerinde i  genç yetenek,  kendisini 2020’ye Galatasaraylı yapan  sözleşmeye imza attı. 17 yaşında profesyonel olan forvet oyuncusu  Kazım Çelik , tutkunu olduğu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi 

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