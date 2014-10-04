Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yenen Galatasaray nefes aldı

Kongre sürecinde çalkantılı günler yaşayan, Arsenal karşısında alınan farklı yenilgiyle yıkılan Galatasaray, Erciyesspor’u deplasmanda 2-1 yenip nefes aldı. Kadir Has Stadı’nda Burak ve Sneijder’in golleriyle kazanan sarı-kırmızılı ekip, puanını 10’a çıkardı.

Galatasaray, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçından önce oldukça hareketli ve olumsuz etkiler bırakan bir hafta içi yaşamıştı.

Gözler, mevcut başkan Ünal Aysal’ın aday olmadığı ve Duygun Yarsuvat ile Alp Yalman’ın yarışacağı 25 Ekim’deki kongreye çevrilmişken, Londra’da alınan ağır Arsenal yenilgisi moralleri bozmuştu.

Bir anlamda, Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşma Galatasaray için “nefes alma durağı” özelliği taşıyordu.

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Melo’nun stoper olduğu 3-5-2 dizilişli sistemi Londra’da bırakmıştı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, Erciyesspor karşısına Muslera, Tarık, Chedjou, Semih, Telles, Melo, Sneijder, Olcan, Selçuk, Yasin, Burak 11’ini çıkardı.

Sneijder’i yine önliberoda görevlendirilen Prandelli, Hollandalı’nın forvet arkasındaki pozisyonuna Selçuk’u monte etti.

“İstatistiklerin söylediğine göre” geldiğinden bu yana pek de ısınmadığı Olcan’a formayı veren Prandelli, Yasin Öztekin’i de eski takımına karşı sahaya sürdü.

Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Erciyesspor ise sahaya Gökhan, Caner, Mangane, Boye, Anıl, Sylla, Mandjeck, Cenk Ahmet, Murat, Necati, Edinho 11’iyle çıktı.

Ağır tempolu başlayan maçta Galatasaray ilk şutunu 7’de Olcan ile buldu. Olcan’ın sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla çektiği şutu üstten auta çıktı.

Bu ataktan sonra Telles’in kanadından Galatasaray kalesine yüklenen Erciyesspor, sadece 3 dakikaya 3 gol girişimi sığdırdı: 14’te Murat ve 15 ve 17’de Necati’nin şutları ağlarla buluşmadı.

24’te Galatasaray çok önemli bir pozisyon yakaladı. Savunmanın arkasına sarkan Yasin’in karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Gökhan Değirmenci başarılıydı.

28’de Sylla’nın ceza sahasının hemen dışından cepheden sol ayağıyla çektiği şutu Muslera kornere çeldi.

Devrenin sonuna doğru oyunda inisiyatifi Galatasaray ele aldı. Ancak sarı-kırmızılı ekip bu ataklardan sonuç alamadı.

İlk yarı 0-0 bitti.

Galatasaray ikinci yarının ilk pozisyonunda gole çok yaklaştı. 47’de Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

Ancak bu pozisyondan 5 dakika sonra Burak Yılmaz ağları sarsmayı başardı.

52’de sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Selçuk geçti. Selçuk’un ortasını ön direkte Semih Kaya kafayla altıpasa gönderiyor. Altıpasta topla buluşan Burak Yılmaz topu ayağıyla düzelttikten sonra şutunu çekip golü buldu. Burak Yılmaz bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetmiş oldu. Burak’ın resmi maçlardaki gol sayısı ise 5 (2 Şampiyonlar Ligi) oldu.

Galatasaray’da 59’da Yasin çıktı, Hamit girdi.

60’ta Galatasaray iki kez kaleyi yokladı. Önce Olcan’ın, sonra da Sneijder’in ceza sahasının hemen dışından şutlarını kaleci Gökhan çıkardı.

67’de Galatasaray, Wesley Sneijder’in müthiş golüyle farkı ikiye çıkardı. Murat Yıldırım'ın Sneijder'e yaptığı faulün ardından kaleyi cepheden gören bir mesafeden serbest vuruş kazanıldı. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sneijder ağları buldu.

69’da Galatasaray’da Burak’ın yerine Umut Bulut girdi.

Erciyesspor, 81’de skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Cenk Ahmet kullandı. Cenk Ahmet'in ortası savunmadan sekip tekrar kendisine geldi; çizgi üzerinde topla buluşan Cenk Ahmet bir kez daha topu içeri gönderdi. Melo'dan seken topla altıpas içerisinde buluşan Caner Osmanpaşa'nın gelişine çektiği şut ağlarla buluştu.

Karşılaşma 2-1 bitti. Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Erciyesspor ise 3 puanda kaldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Mehmet Cem Satman, Hakan Yemişken

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor: Gökhan Değirmenci, Caner Osmanpaşa, Mangane (Dk. 59 Barış Memiş), Boye, Anıl Karaer, Cenk Ahmet Alkılıç, Sylla (Dk. 71 Vlaminckx), Mandjeck, Murat Yıldırım, Necati Ateş, Edinho (Dk. 59 Cem Can)

Galatasaray: Muslera, Tarık Çamdal, Chedjou, Semih Kaya, Telles, Melo, Selçuk İnan, Sneijder (Dk. 87 Dzmaili), Olcan Adın, Yasin Öztekin (Dk. 59 Hamit Altıntop), Burak Yılmaz (Dk. 69 Umut Bulut)

Goller: Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 67 Sneijder (Galatasaray), Dk. 81 Caner Osmanpaşa (Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Mangane (Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor), Dk. 62 Olcan Adın, Dk. 64 Melo, Dk. 76 Tarık Çamdal, Dk. 87 Sneijder(Galatasaray)