Kayseri Erciyesspor'dan şehitlik ziyareti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta yer alan Kayseri Erciyesspor\'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular Kayseri Garnizon Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Mavi-Siyahlılar Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan askerlere destek ve ebediyete intikal etmiş olan şehitler için Cuma namazı öncesi bir araya geldi. Şehitlik Anıtı önünde Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyen Erciyesspor kafilesi şehitler ve Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'ndeki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua ettiler.

Öte yandan 3\'üncü Lig 2\'nci grupta sıfır puanla son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor, sezonun 23’üncü haftasında pazar günü Gölcükspor deplasmanına gidecek.

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