Kayseri Erciyesspor'dan 'sahte senet' açıklaması

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ(DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 2\'nci Grup ekibi Kayseri Erciyesspor, As Başkanı Yaşar Çalışır ve Mali İşler sorumlusu Ahmet Demir, medyada çıkan sahte senet haberleri nedeniyle basın toplantısı düzenlediler.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile bir araya gelen Erciyesspor Asbaşkanı Yaşar Çalışır, “Erciyesspor’u devraldığımız zamandan bu yana kulübe 1 TL bile girmedi. Federasyon ve Spor Toto’dan gelen bütün paralar Kayseri Erciyespor eski başkanı Ziya Eren’in hesabına yatıyor. Ben ve Ahmet Demir imza yetkilerimizi 2 gün önce aldık. Bu zamana kadar bir karar yetkimiz yoktu. Geçen sezonun son maçı olan Ankaragücü maçında ne kadar geldi nereye harcandı bir bilgimiz yok” diye konuştu.

“FUTBOLCULARDAN BİR KURUŞ ALMADIK”

Futbolcuların başka takıma transfer olmaları için senet imzalatılarak borçlandırıldıkları hakkında çıkan haberleri kabul etmeyen Çalışır, “Burada bütün sporcular ve velilerinden alınan imzalı kağıt var. Hiç birinden bir kuruş almadık. Kulüp Başkanı Saffet Külahçı kendi adına aldıysa onu bilemem. Kulüp kasasına giren bir tek senet yok, 1 TL yok. Senetlerin bana verildiği söyleniyor, ben bir tek senet görmedim. Senetleri kendi düzenlemiş borçlarını dağıtmış.

Onlar er geç meydana çıkacaktır. Bizim dönemimizde bir tek kuruş borç yok. Bizim dönemimizde sporculara ve personele de borcumuz yok. İsteyen olursa harcadığımız parayı da istemiyoruz, eski başkan Ziya Eren gibi temlik koydurmayacağız. İsteyen olursa bu zamana kadar harcadıkları paranın bir kuruşunu bile talep etmeden yönetimi devredebiliriz” dedi.

DEMİR, “KULÜP GİDERLERİ İÇİN DEĞİL KEYFİ HARCAMA YAPTI”

Erciyesspor Mali İşler Sorumlusu Ahmet Demir, Kulüp Başkanı Saffet Külahçı kulüp giderleri için verilen aracı kendi şahsi gideri için harcadığını kaydetti.

Demir açıklamasında, “Biz kulüp giderleri için satılmak üzere araç verdik. Burada belgeleri var. Ancak, kulüp başkanı o aracı kendine kafe satın almak için verdi. Burada her şeyin belgesi var. Birde bunun dışında ben 4 milyon liranın üzerinde harcama yaptım, sözleşmemiz de mevcut. Biz o parayı temlikleri kaldırması ve kulüp için harcamaları için verdik o kendi borçlarını kapatmaya çalıştı” dedi.

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