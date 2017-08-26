Kayseri Erciyesspor-Pazarspor: 0-1

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Birtan Yavuz (xx), Şefik Öner (xx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Halil (x), Ömer Faruk (x) Furkan (x) (Dk.83 Turgay), Okan (x), Osman (x) (Dk.70 Göktuğ x), Yusuf (x), Batuhan (x) (Dk.52 M.Yasin x), Seyfettin (x), Talha (x), Cüneyt (x)

PAZARSPOR: Salih (xx)- Emrecan (xx) Önder (xx), Mesut (xx), Sinan (xxx), Turgut (x) (Dk.62 Cihan x), Egemen (xx), Fatih (xx), Taha (xxx), Mahmut Caner (x) (Dk.26 Mehmet x) (Dk.86 Altan Aksoy), Zafer (xx)

GOL: Dk.20 Sinan (Pazarspor)

SARI KART: Seyfettin (Kayseri Erciyesspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ilk hafta karşılaşmasında Kayseri Erciyesspor sahasında, Pazarspor\'a 1-0 mağlup oldu.

20’inci dakikada Pazarspor atağında atılan ara pasını önünde bulan Sinan, Kayseri Erciyesspor kalecisi Osman’ın üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

Maç bu sonuçla konuk ekibin üstünlüğüyle bitti

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