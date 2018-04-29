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Spor

Kayseri Erciyesspor Muğla'da sahaya çıkmadı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon 32 haftada yalnız 3 beraberlik alabilen, borçları nedeniyle 9 puanı silindiği için amatör kümeye düşmesi aylar önceden kesinleşen Kayseri Erciyesspor, Muğlaspor'la oynaması gereken sezonun

29 Nisan 2018 18:58

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bu sezon 32 haftada yalnız 3 beraberlik alabilen, borçları nedeniyle 9 puanı silindiği için amatör kümeye düşmesi aylar önceden kesinleşen Kayseri Erciyesspor, Muğlaspor\'la oynaması gereken sezonun son deplasman maçına gelmedi. Tarihinde bir dönem Süper Lig\'de oynayan, Türkiye Kupası\'nda 2006-07 sezonunda finale çıkıp ertesi sezon 1\'inci Lig takımı olmasına rağmen ülkemizi UEFA Kupası\'nda İspanyol devi Atletico Madrid\'e karşı temsil eden Erciyesspor\'un maddi imkansızlıkları nedeniyle Muğla deplasmanına gelemediği öğrenildi. Muğla Atatürk Stadı\'nda saat 15.30\'da başlaması gereken mücadelede hakemler ve ev sahibi ekip, maç saatinde sahaya çıkıp bekledi. Hakem Volkan Cindemir, Kayseri temsilcisi sahaya çıkmayınca 10 dakika bekledikten sonra maçı tatil etti. Futbol Federasyonu\'nun Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı gereği Erciyesspor\'u 3-0 hükmen mağlup ilan etmesi, 3 puanını da silmesi bekleniyor. Erciyes, son hafta ise Ergene Velimeşespor\'u konuk edecek.

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