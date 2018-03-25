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Kayseri Erciyesspor – Kırıkhanspor: 0-5

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) STAT: Atatürk Yan Açık Saha HAKEMLER: Fevzi Erdem (xx), Nimet Altunkıran (xx), Berkay Salman (xx)

25 Mart 2018 20:38

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAT: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Fevzi Erdem (xx), Nimet Altunkıran (xx), Berkay Salman (xx).
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (x), Furkan (xx), Yakup Can (x), Göktuğ Berathan (x) (Dk. 46 Osman x), Yusuf (x), Selim (x), Seyfettin (x), Burak (x), Emre (x) (Dk.46 Yiğit x), Kürşat (x) (Dk.71 Mertcan x).
KIRIKHANSPOR: Ferdi (xx) - Mustafa (xx), Ahmet (xx), Mehmet Akif (xx), İzzet (xx) (Dk. 76 Alpaslan xx), Mustafa Olcaytu (xx), Burak (xxxx) (Dk. 58 Sergen xx), Erhan (xx), Mehmet Fırat (xxx), Muzaffer (xxx) (Dk.56 Taylan xxx), Doğan  (x).
GOLLER: Dk.23 Muzaffer, Dk. 28 ve Dk. 34 Burak, Dk. 65 Taylan, Dk. 88 Mehmet Fırat (Kırıkhanspor)
SARI KART: Yusuf (Kayseri Erciyesspor) İzzet (Kırıkhanspor)

TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup’un 28’inci haftasında Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında Hatay temsilcisi Kırıkhanspor’a 0-5’lik sonuçla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

23\'üncü dakikada sağ çaprazdan gelişen Kırıkhanspor atağında Muzaffer dar açıdan topu ağlara yolladı: 0-1.
28’inci dakikada Kayseri Erciyesspor savunmasının arkasına sarkan Kırıkhansporlu Burak, penaltı noktasında buluştuğu topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 0-2.
34’üncü dakikada sağ kanattan kalabalık gelen konuk takım hücumunda Kayseri Erciyesspor kalecisi Alperen ile karşı karşıya kalan Burak kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3
65’inci dakikada sol kanattan gelişen Kırıkhanspor atağında ceza sahasına girişte topu iyi takip eden Taylan, farkı 4’e çıkarttı: 0-4
88’inci dakikada  sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Mehmet Fırat, Erciyesspor kalesi önünde topu iyi kontrol ederek takımının 5’inci golünü kaydetti: 0-5.

FOTOĞRAFLI

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