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Spor

Kayseri Erciyesspor kafilesine saldırı iddiası

'Biz yüzlerce deplasmana gittik, böyle nahoş, istenmeyen, kötü bir olay yaşamadık'

26 Nisan 2015 15:30

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor kafilesine, Balıkesir'de konakladığı otelde, gece saatlerinde yapılan düğün sonrası çıkan tartışma sonucu bir grup tarafından saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Kulüp başkanı Ziya Eren, yaptığı açıklamada, ligin 28. haftasında bugün saat 13.00'te Balıkesirspor ile oynayacakları maç için bu kentte bulunduklarını hatırlattı.

Konakladıkları otelde yapılan düğünde, gürültü dolayısıyla olaylar çıktığını anlatan Eren, şunları söyledi:

"Kalmış olduğumuz otelde düğün vardı. Gürültü saat 03.30'a kadar devam etti. Bizim teknik ekibimizden biri, düğün yapan grubu uyarmasına rağmen gürültüler artarak sürdü. Daha sonra damadı yolcu ediyorlarmış ama çok ısrarlı bir şekilde bizim örf, adet ve kültürümüze bağdaşmayacak şekilde otelin içinde grup halinde bağırmalar, çağırmalar, marşlar söylemeye devam edildi. İkaz etmemize rağmen alkolün etkisiyle küfür ettiler, futbolcularımıza saldırdılar, futbolcularımız da karşılık verdi. Çok nahoş, istenmeyen kötü bir olay yaşadık."

Kritik bir maç öncesinde yaşanılan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Eren, "Futbolcumuz Vleminckx gözünün altına darbe aldı, diğer oyuncularımızda bir şey yok. Bütün futbolcular huzursuz, tedirgin. Biz yüzlerce deplasmana gittik, böyle nahoş, istenmeyen, kötü bir olay yaşamadık" diye konuştu.

Eren, olayı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildireceklerini belirterek, saldırganlardan da şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.

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