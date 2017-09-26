Kayseri Erciyesspor, İstanbul deplasmanına gitti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE 3\'üncü Lig 2’nci grupta yer alan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle Van deplasmanına gidemeyen Kayseri Erciyesspor, yarın oynanacak Erokspor A.Ş. karşılaşması için İstanbul\'a gitti.

Süper Lig’den küme düştükten sonra yönetimsel sorunlar yaşayan ve sırasıyla önce 1. Lig’e, oradan 2. Lig’e bu sezon da 3. Lig’e düşen Kayseri Erciyesspor zor günler yaşıyor. Yönetimsel ve maddi sorunlar yaşayan kulüp, sezonun üçüncü haftasında gidilmesi gereken Van deplasmanına gidememişti. Geçen hafta evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayseri takımı 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı. Bir maça daha çıkmaması halinde küme düşmesi kesinleşecek olan kulüp ligin beşinci karşılaşmasında Erokspor A.Ş. ile mücadele etmek için İstanbul deplasmanına gitti.

ÇALIŞIR: \"KİMSEDEN BEKLENTİMİZ YOK\"

Kayseri Erciyesspor Başkanvekili Yaşar Çalışır, Van deplasmanına gidememelerinin ardından takımın küme düşmemesi için İstanbul deplasmanına kendi imkanları ile gittiklerini söyledi. Çalışır, \"Otobüsümüzün yakıtı olmadığı için Van deplasmanına gidememiştik. Hafta sonu iç saha maçına çıkıp Darıca Gençlerbirliği ile berabere kaldık. Daha sonra çabalarımız yine sonuçsuz kaldı. Destek bulamadık. Zor şartlarda ödenek çıkartıp İstanbul’a hareket ettik. Kimseden bir beklentimiz yok. Zaten kimsenin bizi düşündüğü de yok. Artık gücümüz yettiğince çabalayacağız\" dedi.

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