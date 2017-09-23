Kayseri Erciyesspor – Darıca Gençlerbirliği: 0-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-

STAT: Atatürk Açık Yan Saha

HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Hakan Aygü (xx), Ünal Doğru (xx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman Kuş (xx)-, Muhammed Yasin (x) (Dk.66 Batuhan x) (Dk.88Osman Türkmen x), Ömer Faruk (x) (Dk.84 Göktuğ Berathan x), Furkan (x), Okan (xx), Yusuf (x), Seyfettin (x), Batu Han (x), Turgay (x), Talha (x), Cüneyt (x).

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (x)-, Alper (x), Cem (x), Emrullah (xx), Sinan (x) (Dk.61 Görkem x), Aziz (x) (Dk.82 Özer x), Ömer (xx), Bünyemin Cesur (x) (Dk.78 Cafercan x), Mehmet (x), Hayrullah (x), Halil (x).

GOLLER: Yok

SARI KARTLAR: Furkan, Okan, Talha (Kayseri Erciyesspor) Emrullah, Alper (Darıca Gençlerbirliği)

Türkiye 3\'üncü Lig 2\'nci Grupta yer alan Kayseri Erciyesspor evinde Darıca Gençlerbirliği ile 0-0’lık sonuçla berabere kalarak bu sezonki ilk puanını aldı.

Ligde ilk iki hafta puan alamayan üçüncü hafta da maddi imkansızlıklar nedeniyle Van deplasmanına gidemeyen Kayseri Erciyesspor sezonun 4’üncü haftasında evinde konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

SEÇME: DESTEK OLSUNLAR

Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, takıma destek bulmaları halinde başarılı sonuçlar alacaklarını kaydetti.

Darıca Gençlerbirliği maçının ardından açıklama yapan Seçme, “Grubun güçlü takımlarından birine karşı oynadık. Puan aldığımız için mutluyuz. Sporcularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda puan yada puanlar almak istiyoruz” diye konuştu.

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