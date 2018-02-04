Kayseri Erciyesspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - 10

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

STAD: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Harun Pekyürek (xx).

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x)-, Halil (xx), Furkan (x), Yakup Can (x), Emre Tunahan (x) (Dk.82 Göktuğ x), Yusuf (x), Selim (x) Seyfettin (x), Turgay (x), Emre Duvar (x), Muaz (x) (Dk.30 Kürşat x).

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Onur Bilgin (xx)-, Muhammed Serdar (xxx), Onur Bektaş (xx) (Dk.65 Cemal xx), Emrah (xx), Mutlu (xxx), Serdar (xx), Gökhan Ünal (xxx) (Dk.46 Burak xx), Tayfun (xxx) (Dk.46 Haydar xxx), Gökhan Çakır (xx), Baran (xxxx), Fahrettin (xx).

GOLLER: Dk.18 Gökhan Ünal, Dk.20 – 74 – 85 Baran, Dk.22 -34 Tayfun, Dk.32 Serdar, Dk.41 Emrah, Dk.61 Haydar, Dk.65 Muhammed Serdar, (Van Büyükşehir Belediyespor) Dk.67 Selim, Dk.76 Furkan (Kayseri Erciyesspor)

SARI KART: Selim (Kayseri Erciyesspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup mücadelesinde Kayseri Erciyesspor, konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor\'a 10 - 2\'lik farklı skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18’inci dakikada gelişen Van Büyükşehir Belediyespor atağında sol kanattan bindirme yapan Serdar’ın pasını iyi kontrol eden Gökhan Ünal kafayla golü attı: 0-1.

20’inci dakikada konuk takımın hücumunda Kayseri Erciyesspor savunmasını geçen Baran farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

22’inci dakikada konuk takımın atağında bocalayan ev sahibi takım savunmasından topu alan Tayfun golü attı: 0-3.

32’inci dakikada orta alanda topu kapan Van Büyükşehir Belediyesporlu Serdar ceza yayının birkaç metre dışından attığı şut ağlarla buluştu: 0-4.

34’üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Erciyesspor kale önünde yaşanan karambolde topla buluşan Tayfun kendisinin 2 takımının beşinci golünü attı: 0-5.

41\'inci dakikada orta alanı çabuk geçen Van temsilcisinde sağ çaprazdan Emrah’ın sert şutunda top filelerle buluştu: 0-6.

62’inci dakikada Erciyesspor savunmasını hazırlıksız yakalayan Van temsilcisi Haydar ile bir gol daha buldu: 0-7.

65’inci dakikada sol kanattan hızlı atağa çıkan Van Büyükşehir Belediyespor’da Muhammed Serdar takımının 8’inci golünü kaydetti: 0-8.

67’nci dakikada orta alanı kalabalık geçen Kayseri Erciyesspor atağında rakip kale önünde topla buluşan Selim takımının ilk golünü attı: 1-8.

74’üncü dakikada Van takımından Baran, Erciyesspor savunmasını atlatıp meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-9.

76’ncı dakikada Erciyesspor atağında Van Büyükşehir Belediyespor savunması ofsayt gerekçesiyle duraksayınca Furkan Erciyesspor’un 2’nci golünü attı: 2-9.

85’inci dakikada orta alanı rahat geçen konuk takımda Baran kendisinin 3, takımının 10’uncu golünü atarak skoru belirledi: 2-10.

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