Kayseri emin adımlarla

Turkcell Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Kayserispor, Fortis Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Yarı final ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek finale çıkma yolunda çok büyük bir avantaj elde etti.





Rize Atatürk Stadı'ndaki maçın ilk yarısını 23. dakikada Iglesias'ın attığı golle 1-0 önde kapayan konuk ekip, ikinci yarıda farka gitti ve 68. dakikada Cangele ile 83. dakikada Toledo'nun golleri 90. dakikanın sonucunu belirledi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak.





ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 3

Stat: Atatürk

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Alper Ulusoy xxx, Tarık Ongun xxx

Çaykur Rizespor: Gonzales x, Gökhan xx (Dk. 81 Zaid x), Kürşat xx, Igor x, Anıl xx, Cumhur x (Dk. 54 Riberio x), Mustafa x, Emrah xx, Fahri xx, Leandro xx, Anderson x (Dk. 62 Zafer x)

Kayserispor: Ivankov xxx, Koray xxx, Toledo xxx, Avendano xxx, Mehmet Topuz xxx, Ragıp xxx, Saidou xxx, Aydın xxx, Cangele xxx (Dk. 85 Kamber ?), Mehmet Eren xx (Dk. 72 Kemal x), Iglesias xxx (Dk. 72 Turgay x)

Goller: Dk. 23 Iglesias, Dk. 68 Cangele, Dk. 83 Toledo (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk. 10 Igor, Dk. 24 Kürşat, Dk. 29 Mustafa, Dk. 76 Anıl (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Saidou (Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada, Koray'ın sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Cangele'nin kafa vuruşunda, kaleci Gonzales son anda filelere doğru giden topu çelmeyi başardı.

10. dakikada, Mehmet Topuz'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gonzales sağ köşeden topu yatarak, çıkarmayı başardı.

23. dakikada, Kayserispor'un golü geldi. Bu dakikada, sağdan Cangele'nin ortasında altı pas içinde iyi yükselen Iglesias, topu filelere gönderdi: 1-0.

Orta alan mücadelesi biçiminde geçen kalan sürede gol olmayınca ilk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada, Mehmet Topuz'un soldan ortasında, Iglesias topu göğsüyle Cangele'ye indirdi. Bu futbolcu ceza alanı içinde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

76. dakikada, Cangele'nin soldan ortasında, savunmanın arasında iyi yükselen Toledo'nun kafa vuruşunda, Koray'ın arka direkte tamamlamak istediği top üsten auta çıktı.

83. dakikada, Mehmet Topuz'un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Toledo'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 3-0.

85. dakikada, Mehmet Topuz'un ceza alanına girerek kaleci Gonzales ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda top üsten auta gitti.

90. dakikada, Mehmet Topuz'un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Gonzales topu kornere çelmeyi başardı.