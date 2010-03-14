Kayseri Elektrik, Denizli’de kömür milliyetçiliği yapacak

T24 -

Kömür alım garantisi

‘Hissedarları bulamadık 600 bin TL kasada’

Taner Yıldız’ın eski şirketi

Atatürk’ün onayı ile kurulmuş

Şimdiye dek elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren Kayseri ve Civarı Elektrik, üretim yapmaya hazırlanıyor. Kayseri ve Civarı Elektrik Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, 1926’dan beri elektrik dağıtımı yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Kömürle çalışan 150 megavat gücünde termik santral planlıyoruz. Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait 19 gruba ayrılan 52 adet hidroelektrik santralı özelleştirilme ihalesinde toplam 40 megavat kapasiteli 4 bölgeye teklif verdik.”Erciyes Enerji Üretim şirketini kurduklarını kaydeden Büyükkeçeci, Denizli’de 200 milyon dolarlık yatırımla santral kurup 1.500 kişiye istihdam sağlayacaklarını anlatırken şöyle konuştu:“Denizli’de 8 bin metrekare arsa üzerinde kömür arama ruhsatı aldık. Bir anlamda milliyetçilik yapıyoruz. İthal kömürle değil ülkemizin rezervleriyle elektrik üreteceğiz. Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 50’si dışa bağımlı. Dağıttığımız elektriğin yüzde 20’sini üreteceğiz. Yatırımı 2015 yılında bitirmeyi planlıyoruz.”Kömür santralı için Alman ve Uzakdoğulu 5 firma ile görüştüklerini anlatan Büyükkeçeci, firmaların krediyle geldiğini belirtti. “Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kömürü parça parça özel sektöre satıyor. TKİ’nin yıllık anlaşma yapma yetkisi yok. Enerji Bakanlığı’na mevzuatın değişmesi için başvurduk” diyen Büyükkeçeci şunları söyledi:“Santral için en az 10 yıllık kömür alımı anlaşması yapmalıyız. Kömür tedariğinin garantisi olmalı. Böylece Türkiye’nin yerel kaynakları kullanılacak. Türkiye’de 4 milyar tona yakın kömür var.”Geçen ay Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Maden ocaklarını kapatmak kolay. Bu kaynakların da ekonomiye kazandırılması lazım” demişti.Kayseri ve Civarı Elektrik Genel Müdürü Şadi Büyükkeçeci, “Hissemizin yüzde 4’ü 419 TEK çalışanına ait. 419 kişi emekli, bir çoğu hayatını kaybetmiş. Kâr dağıtıyoruz çoğunu bulamıyoruz. 600 bin TL’ye yakın para kasamızda. Hisseyle gelen mirasçılar haklarına düşen parayı alabilir” dedi.Büyükkeçeci, geçen ay yapılan dağıtım ihalelerinde 4 şirkete talip olup ihale sırasında ilk çekilen firmalardan biri olmalarını şöyle açıkladı:“Bu işin maliyetini, ne kadar para kazanılabileceğini biliyoruz. O ihalede ilk çekilen firmalar dağıtım yapanlar oldu. Uludağ dağıtım ihalesinde, 600 milyon dolarda çekildik. Fiyat 900 milyon doları geçti. Şu anki elektrik fiyatıyla bu para çıkarılamaz.”Enerji Bakanı Taner Yıldız’la liseden beri arkadaş olan Şadi Büyükkeçeci şunları söyledi:“Taner Bey, Kayseri Elektrik’te Genel Müdürken, ben şirketin hukuk müşaviriydim. 2002 seçimlerinden sonra Taner Bey milletvekili oldu. Yönetim Kurulu, benim genel müdür olmamı istedi.”Yıldız’ın enerji sektörü konusunda çok tecrübeli olduğunu kaydeden Büyükkeçeci, “Nabucco, Azerbaycan, Rusya ile ilişkileri düzene soktu. Ona ‘uçan bakan’ diyorum. Sürekli toplantılarda. Kayseri Elektrik’te Yönetim Kurulu Üyesi’yken bile genel müdür gibi çalışırdı. Beş yıl genel müdürlük, iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı” dedi.Bu arada, Kayseri kayıp kaçak teknik oran olan yüzde 7 ile Türkiye’nin en iyi ili konumunda.- Kayseri ve Civarı Elektrik 1926 yılında 10 Kayserili tarafından kurulmuş.- Türkiye’nin ilk özel elektrik şirketi olan Kayseri’nin kurulması için Atatürk onay vermiş.- O dönem henüz harf devrimi yapıladığından kuruluş kararnamesi Osmanlıca yazılmış.- Şu anda 750 çalışanı var.- 2009’da 2 milyar 329 milyon kilovat saat elektrik sattı.- 2009 cirosu 395 milyon TL, kârı 7 milyon TL. 2010 hedefi 400 milyon TL.