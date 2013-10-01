Süper Lig ’de 7 sezon sonra oynanan Kayseri derbisinde gülen olmadı. Kadir Has Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Kayserispor 66. dakikada Mouche’yle öne geçti. Erciyesspor buna 80. dakikada serbest vuruş sonrası Sinan Kaloğlu’nun kafa golüyle yanıt verdi. Karşılaşmanın son bölümleri büyük heyecana sahne olsa da iki ekip de gol atamadı. Maçı 10 kişi tamamlayan Kayserispor galibiyet hasretini beş maça çıkardı.

Kayseri’nin iki temsilcisini 7 yıl sonra karşı karşıya getiren mücadele öncesi tribünlerde “İki takım tek yürek, bu şehre birlik gerek” pankartı açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de “İki takım tek yürek, tüm dünyaya örnek” pankartı kale arkasında yer aldı. Her iki takım oyuncuları müsabaka öncesi tribünleri birlikte selamladı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Adil Sinem, Serdar Diyadin

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Jorgaceviç **, Fazlı **, Ekrem **, Mangane **, Traore **, Cem **, Erhan * (Sinan 66 ***), İbriçiç ** (Serkan 86), Yasin **, Azofeifa ***, Vleminckx ***

KAYSERİSPOR: Ertuğrul ***, Fonseca ***, Salih **, Sefa **, Abdullah **, Mijailoviç **, Cleyton **, Okay * (Nobre 73 *), Mouche ***, Biseswar ** (Alper 87), Ömer *

GOLLER: Sinan (80) / Mouche (66)

SARI KARTLAR: Mangane, Ekrem, İbriçiç / Cleyton, Mouche

KIRMIZI KART: Ömer (86)