Kayseri’de şüpheli ölüm: 13 kattan ‘düşerek’ ölen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de, 14 katlı binanın 13'üncü katındaki balkonundan ‘düşen’ Nazife Rana Hayarali (21), hayatını kaybetti.

Olay, gece 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nazife Rana Hayarali evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hayrali'nin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)